Эксперты назвали топ-20 самых опасных городов Европы

У британского Бирмингема 64 балла. Уровень преступности в городе достигает 145 на 1000 человек. Чаще всего тут происходят кражи со взломом и преступления сексуального характера. Один город в Великобритании все-таки обошел Бирмингем в данном рейтинге. Ковентри печально известен изнасилованиями, вандализмом, хулиганством, кражами и ограблениями.