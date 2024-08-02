Эксперты назвали способы восстановить популяцию воблы

Вобла — ценная промысловая рыба, в большинстве своем добываемая в Астраханской области, один из брендов региона. По оценке регионального Минсельхоза, запасы воблы сейчас оцениваются в районе 20 тыс. тонн, что является «критической цифрой». По данным «КаспНИРХ», с прошлого века уловы воблы в регионе снизились в сотни раз — с более чем 240 тыс. тонн в 1930 году до менее 1 тыс. тонн в 2023 году. На популяции негативно отразилось ежегодное снижение уровня воды в Астрахани, в том числе в период нереста, а также чрезмерное изъятие воблы всеми видами рыболовства (промышленным, любительским и браконьерством).