Эксперты назвали способы восстановить популяцию воблы

АСТРАХАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Восстановить популяцию одной из самых популярных видов рыб в Астраханской области — воблы возможно в течение пяти-семи лет. Для этого необходимо обеспечить благоприятный весенний паводок, увеличить число рыбомелиоративных мероприятий, а также продлить ограничения по ловле воблы, сообщили ТАСС в Волжско-Каспийском филиале ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»).
Минсельхоз РФ запретил до конца 2024 года промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и в Каспийском море, за исключением 10 дней в апреле. Ранее губернатор Астраханской области заявлял, что популяция воблы находится на грани исчезновения.
«Рыбохозяйственная наука может предложить три направления, которые еще способны улучшить ситуацию с популяцией воблы, причем на интервале пяти-семи лет. Первое — для экосистем Нижней Волги, в том числе для популяции воблы, угрозу представляет сложившийся способ регулирования волжского стока. Для восстановления запасов воблы необходимо, чтобы в эти 5−7 лет сток за весеннее половодье, за II квартал года, составил в среднем 130 куб. км, при этом половодье должно быть плавным, естественным, продолжительным», — считают в филиале.
В ведомстве отметили, что необходимо также увеличить количество рыбомелиоративных мероприятий, включая мелиорацию нерестилищ воблы и других рыб, каналов-рыбоходов и нерестовых протоков. Кроме того, нужны «действенные меры по ограничению рыболовства воблы, по борьбе с браконьерством для обеспечения пропуска максимального количества производителей воблы к местам нереста». Также важно, чтобы в местах нереста были благоприятные условия, которые зависят от качества весеннего половодья.
В филиале также считают, что искусственное воспроизводство воблы, о котором в последнее время стали часто говорить, не принесет заметных результатов в восстановлении популяции этой рыбы.
«Исследованиям по организации искусственного воспроизводства воблы в нерестово-выростных хозяйствах очень много лет. Первые работы в этой области проводились еще в 1940-е годы. Они показали неудовлетворительные результаты по выживаемости молоди воблы в монокультуре и в поликультуре, каннибализм молоди со стороны производителей, потеря молодью воблы качеств полупроходной рыбы», — добавили в филиале.
О вобле
Вобла — ценная промысловая рыба, в большинстве своем добываемая в Астраханской области, один из брендов региона. По оценке регионального Минсельхоза, запасы воблы сейчас оцениваются в районе 20 тыс. тонн, что является «критической цифрой». По данным «КаспНИРХ», с прошлого века уловы воблы в регионе снизились в сотни раз — с более чем 240 тыс. тонн в 1930 году до менее 1 тыс. тонн в 2023 году. На популяции негативно отразилось ежегодное снижение уровня воды в Астрахани, в том числе в период нереста, а также чрезмерное изъятие воблы всеми видами рыболовства (промышленным, любительским и браконьерством).