Эксперты назвали сферу занятости с наибольшим ростом зарплат за год

Наибольший рост зарплат по сравнению с летом 2023 года зафиксирован в сфере домашнего персонала, следует из исследования специалистов сервиса «Авито Работа» (есть у РБК).
«Предлагаемые зарплаты для соискателей в этой сфере выросли на 55%, достигнув в среднем около 76 531 ₽ в месяц при полной занятости», — сообщили эксперты.
В «Авито Работе» уточнили, что к сфере домашнего персонала относятся няни, сиделки, репетиторы, личные повара и водители.
Помимо домашнего персонала, в топ-5 сфер деятельности с самым быстрым приростом зарплат для новых сотрудников вошли:
- организация мероприятий — 60 491 ₽/мес (прирост +44%).
- строительство — 98 570 ₽/мес (прирост +44%).
- курьерская доставка — 123 902 ₽/мес (прирост +41%).
- тяжелое машиностроение — 103 617 ₽/мес (прирост +41%).
«Авито Работа» периодически проводит анализ рынка труда в России. Ранее эксперты сервиса сообщили, что средняя зарплата барменов выросла за год на 24% и составила, по данным на июль 2024 года, 44,6 тыс. руб. в месяц. Кроме того, на 24% выросли и зарплаты официантов — ежемесячная оплата их труда в среднем составила 50 тыс. руб.