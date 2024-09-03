Эксперты назвали сферу занятости с наибольшим ростом зарплат за год

«Авито Работа» периодически проводит анализ рынка труда в России. Ранее эксперты сервиса сообщили, что средняя зарплата барменов выросла за год на 24% и составила, по данным на июль 2024 года, 44,6 тыс. руб. в месяц. Кроме того, на 24% выросли и зарплаты официантов — ежемесячная оплата их труда в среднем составила 50 тыс. руб.