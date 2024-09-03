Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты назвали сферу занятости с наибольшим ростом зарплат за год

Эксперты «Авито Работы» изучили, как менялись зарплатные предложения на российском рынке труда за год — с лета 2023-го. Специалисты сервиса составили топ-5 топ-5 сфер деятельности с наибольшим ростом оплаты труда.

Источник: ТАСС

Наибольший рост зарплат по сравнению с летом 2023 года зафиксирован в сфере домашнего персонала, следует из исследования специалистов сервиса «Авито Работа» (есть у РБК).

«Предлагаемые зарплаты для соискателей в этой сфере выросли на 55%, достигнув в среднем около 76 531 ₽ в месяц при полной занятости», — сообщили эксперты.

В «Авито Работе» уточнили, что к сфере домашнего персонала относятся няни, сиделки, репетиторы, личные повара и водители.

Помимо домашнего персонала, в топ-5 сфер деятельности с самым быстрым приростом зарплат для новых сотрудников вошли:

  • организация мероприятий — 60 491 ₽/мес (прирост +44%).
  • строительство — 98 570 ₽/мес (прирост +44%).
  • курьерская доставка — 123 902 ₽/мес (прирост +41%).
  • тяжелое машиностроение — 103 617 ₽/мес (прирост +41%).

«Авито Работа» периодически проводит анализ рынка труда в России. Ранее эксперты сервиса сообщили, что средняя зарплата барменов выросла за год на 24% и составила, по данным на июль 2024 года, 44,6 тыс. руб. в месяц. Кроме того, на 24% выросли и зарплаты официантов — ежемесячная оплата их труда в среднем составила 50 тыс. руб.