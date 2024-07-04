Эксперты назвали семь регионов России для активного туризма

Алтай хорош тем, что там много возможностей для совершенно разных путешественников. Любители спокойного отдыха могут попробовать спа-процедуры и конные прогулки, а вот поклонников экстремального может заинтересовать дайвинг на Телецком озере, сплавы по рекам и восхождение на Белуху. Эту гору многие считают очень своенравной, а само восхождение — сложным, даже сложнее, чем на Эльбрус. Но в регионе много маршрутов и для трекинга.