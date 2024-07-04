Эксперты назвали семь регионов России для активного туризма

«Даже самым смелым, ловким и умелым путешественникам стоит ответственно отнестись к подготовке к поездке. Выбирайте подходящую одежду и обувь, не отправляйтесь в горы без опытных гидов и проводников, учитывайте свою физическую форму, всегда берите средства связи и при необходимости предупредите МЧС перед выходом на экстремальный маршрут», — подчеркнули там.
Алтай хорош тем, что там много возможностей для совершенно разных путешественников. Любители спокойного отдыха могут попробовать спа-процедуры и конные прогулки, а вот поклонников экстремального может заинтересовать дайвинг на Телецком озере, сплавы по рекам и восхождение на Белуху. Эту гору многие считают очень своенравной, а само восхождение — сложным, даже сложнее, чем на Эльбрус. Но в регионе много маршрутов и для трекинга.
На Камчатке можно совершить восхождение к вулканам, отправиться в тур на джипах и пройти по маршрутам разного уровня сложности. Например, местные гиды помогают совершить восхождение на гору Верблюд и увидеть знаменитый Авачинский перевал — одни из самых популярных достопримечательностей. Многие экскурсии, даже те, что на первый взгляд кажутся непростыми, доступны путешественникам с детьми.
Хакасия популярна у спелеологов. В регионе множество пещер, интересных как любителям, так и профессиональным исследователям. Путешественники могут отправиться к Бородинской и Археологической пещерам, а также попробовать сплавы по рекам Белый Июс, Она и другим. Много в Хакасии возможностей и для любителей трекинга: их ждет район Кузнецкого Алатау. Также в регионе можно научиться ездить верхом, покататься на маунтинбайках и пойти в длинный пеший поход с палатками.
Краснодарский край популярен не только у любителей морского отдыха, но и у экстремалов. Они в первую очередь отправляются в сочинский SkyPark. Там путешественникам предлагают попробовать фристайл-банджи (прыжок с высоты на эластичном канате) и зиплайн, совершить скоростной полет над ущельем на аттракционе Megatroll и прогуляться по мосту, любуясь невероятными видами. Билеты в Сочи и другие города региона лучше покупать заранее, особенно летом.
Ждут любителей экстрима и в Красноярском крае. В регионе много сложных и нестандартных веломаршрутов: Черная сопка, Торгашинский хребет и левый берег Енисея со спусками и подъемами. Аэроклубы предлагают полеты на параплане, а туристические компании — прогулки на квадроциклах. В самом Красноярске можно попробовать гидрофлайт. Это вид экстремальной активности: спортсмен «летает» над водой при помощи специального оборудования. Подросткам наверняка понравится в лесном веревочном парке SkyCamp на берегу Маны.
В холодное время года Мурманская область привлекает охотников за северным сиянием, но и летом здесь тоже здорово. Прогуляйтесь по природному парку «Териберка» и отправляйтесь в Хибины — там наверняка будет интересно любителям горных походов и альпинизма. Настоящие «моржи» могут попробовать искупаться в холодном Баренцевом море.
А если давно мечтали совершить восхождение на Эльбрус — вас ждут в Кабардино-Балкарии. Обычно туры длятся больше недели и подходят для хорошо подготовленных путешественников, а совершать восхождение нужно только в сопровождении проверенного, опытного горного гида. Также в регионе стоит отправиться к горячим источникам и полетать на параплане.
В июне сообщалось, что в число направлений, популярность которых значительно выросла этим летом, вошли Мурманская область, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай и Республика Адыгея.