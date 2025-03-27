Эксперты назвали самые пьющие регионы России

Чаще всего крепкий алкоголь из неводочного сегмента покупали жители Севера. Показатели розничных продаж в Карелии (6,5 л в год на душу населения) и Мурманской области (6,1 л) были в два раза выше среднероссийского показателя. Несколько меньший спрос на коньяк, виски, ром и другой крепкий алкоголь фиксировался в Ленинградской (5,2 л на душу), Московской (5,1 л) и Архангельской (5 л) областях. В десятку лидеров вошли также Вологодская область (4,9 л), Коми (4,7 л), Камчатский край (4,6 л), Сахалинская и Тверская области (по 4,5 л). «Популярность неводочного сегмента крепкого алкоголя в таких регионах, как Карелия, Мурманская, Ленинградская и Московская области, может быть связана с более высоким уровнем доходов населения и доступностью разнообразных импортных напитков», — предполагает Максим Черниговский. Эксперты также подчеркивают влияние туризма на этот показатель. «Прежде чем делать выводы о предпочтениях местных жителей, стоит учесть факт вахтовой работы, а также долю туризма и критерии, по которым она рассчитывается, — говорит Александр Афонин, бренд-директор крепких спиртных напитков Luding Group. — Например, численность населения Карелии немного больше 500 тыс. человек, а официальный туристический поток свыше 1 млн. Разве можно не попробовать карельскую уху без крепкого сопровождения, например, полугара?».