Эксперты назвали самые популярные маршруты для новогодних каникул россиян

Пользователи меньше бронируют отдых в «пятерках», зато чаще обращают внимание на питание «ультра все включено». «Отдыхающие, решившие отдать за путешествие 250−300 тысяч рублей за двоих, очевидно, хотят избежать дополнительных расходов во время поездки», — отмечает директор по маркетингу сервиса Олег Козырев.

Цены на путевки с захватом новогодней ночи продолжают расти. Туристы стали чаще выбирать для проведения каникул отечественные курорты. «В этом году доля России увеличилась с 33 до 35 процентов. В целом предпочтения остались теми же, что и годом ранее, но их порядок стал несколько другим. В этом сезоне выросла доля ОАЭ — с 17 до 22 процентов, при этом средний чек увеличился не более чем на десять процентов», — добавил Козырев.

Путевки в Таиланд и Египет на новогодние каникулы подорожали в 1,5 раза. «В результате доля этих направлений снизилась с прошлогодних 13 процентов до 12 и девяти процентов соответственно», — уточнил директор по маркетингу.