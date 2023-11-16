06:40 (мск), источник: © РИА Новости

Эксперты назвали самые популярные маршруты для новогодних каникул россиян

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские путешественники, несмотря на рост цен на туры на предстоящие новогодние праздники, забронировали на 54 процента больше путевок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила РИА Новости Travelata.

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Источник: Reuters

Пользователи меньше бронируют отдых в «пятерках», зато чаще обращают внимание на питание «ультра все включено». «Отдыхающие, решившие отдать за путешествие 250−300 тысяч рублей за двоих, очевидно, хотят избежать дополнительных расходов во время поездки», — отмечает директор по маркетингу сервиса Олег Козырев.

Цены на путевки с захватом новогодней ночи продолжают расти. Туристы стали чаще выбирать для проведения каникул отечественные курорты. «В этом году доля России увеличилась с 33 до 35 процентов. В целом предпочтения остались теми же, что и годом ранее, но их порядок стал несколько другим. В этом сезоне выросла доля ОАЭ — с 17 до 22 процентов, при этом средний чек увеличился не более чем на десять процентов», — добавил Козырев.

Путевки в Таиланд и Египет на новогодние каникулы подорожали в 1,5 раза. «В результате доля этих направлений снизилась с прошлогодних 13 процентов до 12 и девяти процентов соответственно», — уточнил директор по маркетингу.

Средний чек на поездки в Таиланд за год вырос с 272 тысяч до 390 тысяч рублей, а в Египет — со 190 тысяч до 286 тысяч. Путешествие по России тоже подорожало, но гораздо менее заметно — с 71 тысячи до 87 тысяч рублей.

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