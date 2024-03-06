Эксперты назвали самые популярные цветы на 8 Марта

«В горшочках есть гиацинты, тюльпаны, крокусы, мускари, а что касается срезки — те же самые тюльпаны, гиацинты и нарциссы. Есть мимоза, которую нам привозят из Абхазии. То есть выбор большой», — рассказала она в беседе с RT.