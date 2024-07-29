Эксперты назвали пять продуктов, поддерживающие работу сосудов и сердца

Снизить плохой уровень холестерина поможет оливковое масло, благодаря мононасыщенным жирам в своем составе. Они помогают снизить риск воспалений и опухолей. Кроме того, полезным продуктом специалисты назвали киноа, богатое антиоксидантами и аминокислотами. Крупа поможет снизить холестерин и поддержать работу сердечно-сосудистой системы.
Она способствует укреплению сердечной мышцы из-за большого содержания растительного белка. Помимо этого, стоит включить в рацион орехи и морскую рыбу, пишет Rg.ru.
Специалисты из университета Объединенных Арабских Эмиратов выяснили, какие продукты способны оказать воздействие на уровень сахара и холестерина в крови. Благоприятный фон в организме пациентов создают специи. Они могут снизить риск развития метаболического синдрома. Так, имбирь и черный тмин способствовали снижению уровня глюкозы и общего показателя LDL-холестерина.
Повышенный уровень холестерина приводит к самым неприятным последствиям. Питание напрямую связано с опасным сосудистым заболеванием — атеросклерозом.