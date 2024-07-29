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Эксперты назвали пять продуктов, поддерживающие работу сосудов и сердца

Ученые назвали пять продуктов, которые помогут поддержать работу сосудов. Внедрение их в рацион не внесет серьезных изменений в привычной образ жизни. Об этом стало известно в понедельник, 29 июля.

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Снизить плохой уровень холестерина поможет оливковое масло, благодаря мононасыщенным жирам в своем составе. Они помогают снизить риск воспалений и опухолей. Кроме того, полезным продуктом специалисты назвали киноа, богатое антиоксидантами и аминокислотами. Крупа поможет снизить холестерин и поддержать работу сердечно-сосудистой системы.

Самым полезным продуктом специалисты назвали фасоль и посоветовали обратить внимание на ее черную вариацию.

Она способствует укреплению сердечной мышцы из-за большого содержания растительного белка. Помимо этого, стоит включить в рацион орехи и морскую рыбу, пишет Rg.ru.

Специалисты из университета Объединенных Арабских Эмиратов выяснили, какие продукты способны оказать воздействие на уровень сахара и холестерина в крови. Благоприятный фон в организме пациентов создают специи. Они могут снизить риск развития метаболического синдрома. Так, имбирь и черный тмин способствовали снижению уровня глюкозы и общего показателя LDL-холестерина.

Повышенный уровень холестерина приводит к самым неприятным последствиям. Питание напрямую связано с опасным сосудистым заболеванием — атеросклерозом.