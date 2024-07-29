Эксперты назвали пять продуктов, поддерживающие работу сосудов и сердца

Специалисты из университета Объединенных Арабских Эмиратов выяснили, какие продукты способны оказать воздействие на уровень сахара и холестерина в крови. Благоприятный фон в организме пациентов создают специи. Они могут снизить риск развития метаболического синдрома. Так, имбирь и черный тмин способствовали снижению уровня глюкозы и общего показателя LDL-холестерина.