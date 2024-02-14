Эксперты назвали пять мест для романтического путешествия по России

Не меньше впечатлений подарит посещение экофермы в селе Новый Буян. Из Самары или Тольятти сюда можно добраться на авто примерно за полтора часа. Здесь гостям предлагают прокатиться на снегоходах или собачьей упряжке, а если станет холодно, можно расположиться у камина с чашкой травяного чая. О визите нужно договариваться заранее.