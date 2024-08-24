Эксперты назвали продукты, которыми нельзя кормить домашних питомцев

Когда мы едим что-то вкусное, нам часто хочется поделиться этим с близкими, поэтому так велик соблазн угостить свою кошку или собаку кусочком любимой еды. Но делать так не стоит, ведь организм животных устроен совсем не так, как у людей, и наша еда может им навредить.
Кроме того, домашние питомцы и сами не прочь попробовать еду, которые мы оставили на столе или другом видном месте. CNN рассказал, какие продукты не стоит давать животным, а лучше спрятать от них подальше.
Виноград и изюм
У собак и кошек нет необходимых энзимов (белковых соединений), чтобы переварить многие продукты, которые кажутся нам совсем безвредными. Например, обычный виноград (свежий или сушеный) может серьезно навредить почкам ваших питомцев.
Орехи: макадамия или миндаль
Могут вызвать у животных рвоту, мышечную слабость, жар и общую вялость.
Фисташки
Фисташки — орехи совсем небольшого размера, часто продаются в скорлупе. Из-за особенностей строения ротовой полости животные могут случайно проглотить их целиком и задохнуться.
Шоколад
В шоколаде содержится кофеин и теобромин, которые стимулируют нервную систему и сердце животных. У питомца, съевшего шоколад, может начаться рвота или понос, а в некоторых случаях даже непроизвольные сокращения мышц, учащенное сердцебиение и припадки. Чем темнее шоколад, тем выше в нем концентрация этих веществ, а, значит, сильнее вред. Кулинарный какао-порошок еще опаснее и может оказаться для небольшого зверька смертельно опасным.
Лук и чеснок
В луке и чесноке содержатся тиосульфаты, вызывающие у животных разрушение красных кровяных телец и анемию. Симптомы отравления — летаргичесий сон, слабость, бледные десны, бесцветная моча. Недостаток красных кровяных телец приводит к недостатку кислорода в организме и болезням почек питомцев.
Заменитель сахара
Ксилитол — натуральный подсластитель, который используют диабетики, а также добавляют в некоторые кондитерские изделия. Он может стимулировать у животного выработку инсулина, падение сахара в крови и даже отказ печени. Ветеринары поясняют, что эффект проявляется в течение считанных минут, поэтому если животное проглотило таблетку ксилитола, действовать нужно быстро.
Авокадо
В этом овоще есть токсин персин, который может вызвать рвоту или понос у животного. Также авокадо — очень жирный продукт, и его поедание может вызвать у зверя панкреатит, или воспаление печени.
Вишня
Сами по себе ягоды не представляют угроз для питомцев, а вот черенки и косточки опасны — они содержат цианистый калий в дозах, которые вряд ли навредят человеку, но для животного могут быть губительны. Кроме того, черенки и косточки могут заблокировать пищевод или дыхательные пути зверька, и он задохнется.
Дикие ягоды
Омела, крыжовник, малина и остролист ядовиты для собак. Вообще, советуют ветеринары, если вы решили покормить пса ягодами, лучше брать что-то купленное в магазине, а не собирать для этого ягоды самостоятельно.
Яблочные семечки
В них, как и в вишневых косточках, содержится немного цианистого калия, который вреден для питомцев.
Дрожжевое тесто
В нем содержится этиловый спирт, который животным принимать точно не стоит. Кроме того, тесто может продолжать подниматься даже в животе у зверька и вызвать вздутие — иногда это может пройти само по себе, но в редких случаях (если питомец съест много теста) требуется хирургическое вмешательство. Симптомы того, что все плохо: воспаление живота и безуспешные попытки рвоты.
Молоко и молочные продукты
Все кошки и собаки имеют непереносимость лактозы — поэтому любые молочные продукты могут привести к кишечному расстройству. Ничего ядовитого в этих продуктах нет, но питомцу будет некомфортно — вряд ли этот результат порадует и вас.
Соленья
В огурцах или других овощах, замоченных в соленой воде, нет ничего плохого, но обычно в соленья добавляют специи (и чеснок), а это уже вредно. Кроме того, сахара и соли там тоже слишком много для пищеварительной системы животных.
Сырой картофель
В сырой картошке содержится соланин — большие дозы этого токсина могут вызвать у животного рвоту, понос, судороги, головокружение и проблемы с нервной системой.
Соль
Животным вовсе не нужно подсаливать еду — им достаточно соли, которая содержится в продуктах в естественном объеме. А лосей (и других крупных травоядных), которые любят лизать соль, вы вряд ли заведете у себя дома.
Мускатный орех
В больших дозах приводит к учащенному сердцебиению, повышает давление и даже может вызвать галлюцинации.
Заплесневевшая еда
Еду с плесенью не стоит есть никому. И идея скормить подпортившиеся продукты животному в целях экономии — плохая, поскольку на лечение отравившегося микотоксином зверька может уйти куда больше денег. Кроме того, животному будет очень плохо.
Кости
Все знают, что собаки любят кости — если хочется порадовать своего питомца, можно купить ему специальные кости в зоомагазине. Давать же обычные кости, оставшиеся от разделки мяса или птицы, зверям не стоит: они могут легко потрескаться и поранить пищевод зверя острыми краями. Особенно опасны в этом отношении куриные кости.
Кофе
Кофейный напиток, кофейные зерна и вообще кофе в любом проявлении животным давать точно не стоит. От «бодрящего» эффекта может подскочить давление и температура, участиться дыхание. В более тяжелых случаях начнутся судороги и рвота. В больших количествах кофе смертельно опасен для животных.
Пряная, жареная и жирная пища
Всего этого организм питомца точно не просил — такая еда вызывает у животного рвоту, диарею и проблемы с пищеварением.
Как уберечь питомца от неправильной пищи?
Следовать нескольким простым правилам: не кормить животное специально чем-то неподходящим, следить за тем, чтобы все продукты были убраны с открытых поверхностей (убедитесь, что кошка или собака не умеет открывать шкафчики) и не терять бдительность, потому что некоторые звери всегда начеку в надежде похитить еду с хозяйского стола.
Лучше переключить внимание питомца: играйте с ним, кормите его специальными лакомствами из зоомагазина и покупайте игрушки, которые займут его внимание и не дадут заскучать.
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