Эксперты назвали продукты, которыми нельзя кормить домашних питомцев

В нем содержится этиловый спирт, который животным принимать точно не стоит. Кроме того, тесто может продолжать подниматься даже в животе у зверька и вызвать вздутие — иногда это может пройти само по себе, но в редких случаях (если питомец съест много теста) требуется хирургическое вмешательство. Симптомы того, что все плохо: воспаление живота и безуспешные попытки рвоты.