Эксперты назвали процент испытывающих депрессию на работе россиян

Из них 43% испытывают такое состояние только периодически, например в периоды перегрузки, в то время как 13% страдают из-за этого регулярно, что влияет на их продуктивность и настроение. Каждый третий опрошенный рассказал, что, хотя и не чувствует постоянное выгорание, сохранить позитивную мотивацию к работе получается не всегда. И лишь 14% опрошенных рассказали, что работа их вдохновляет.
При этом 20% респондентов думают, что справиться с тяжелым моральным состоянием из-за работы мог бы помочь психолог, а еще 5% уже прорабатывают со специалистом свои проблемы.
В то же время почти каждый второй россиянин сообщил, что становится счастливее на работе благодаря дружбе с коллегами. Такие взаимоотношения улучшают их эмоциональный настрой и мотивацию (46%). Еще 28% хоть и стараются держать баланс между личными отношениями и профессиональной деятельностью, всё равно признают, что приятное общение внутри компании помогает в работе. Также 12% опрошенных хватает общения с коллегами в рабочее время, 11% разделяют дружбу и рабочие отношения, и лишь 3% от коммуникаций с коллегами испытывают только стресс.
«Большинство опрошенных не считают обязательным разграничивать дружбу и работу (68%). Из них 40% придерживаются мнения, что, если отношения — здоровые, коллега также может стать хорошим приятелем. Еще 15% разделяют дружбу и работу только в тех случаях, когда излишняя вовлеченность может помешать рабочим вопросам, а для 7% важно дружить с коллегами, ведь так работа становится более приятной. Однако для 32% россиян эти два понятия никак не связаны между собой», — говорится в результатах опроса.
Вместе с тем 18% респондентов любят обмениваться с коллегами мемами и шутками в чатах, 28% ценят неформальное общение, а 15% любят эффективное быстрое общение через мессенджеры или видеозвонки.
Кроме того, среди работающих удаленно 20% рассказали, что чувствуют себя одиноко.
Ранее, 10 января, сообщалось, что большинство опрошенных россиян (57%) намерены активно уделять внимание своей карьере в 2025 году. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков hh.ru. При этом год назад тратить больше времени на работу намеревались 65% респондентов.