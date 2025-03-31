Эксперты назвали процент испытывающих депрессию на работе россиян

В то же время почти каждый второй россиянин сообщил, что становится счастливее на работе благодаря дружбе с коллегами. Такие взаимоотношения улучшают их эмоциональный настрой и мотивацию (46%). Еще 28% хоть и стараются держать баланс между личными отношениями и профессиональной деятельностью, всё равно признают, что приятное общение внутри компании помогает в работе. Также 12% опрошенных хватает общения с коллегами в рабочее время, 11% разделяют дружбу и рабочие отношения, и лишь 3% от коммуникаций с коллегами испытывают только стресс.