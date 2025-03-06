Что означают заявления Макрона и угрозы применить ЯО для защиты Киева

Накануне вечером президент Франции Эммануэль Макрон обратился к гражданам республики по телевидению. Он сделал ряд заявлений, которые вызвали широкий резонанс в мировых СМИ. В своей речи французский лидер затронул темы конфликта на Украине, а также отношений стран Европы с Россией и США.
Россия — угроза для Европы
Главной темой речи французского лидера стал конфликт на Украине, который, по его словам, уже обрел масштабы мировой войны. И всю полноту ответственности за это он возложил именно на Россию.
«В тот момент, как я говорю с вами, Россия уже на долгие годы стала угрозой для Франции и для всей Европы», — сказал Макрон.
Также РФ, по его словам, вмешивается во внутренние дела европейских государств путем воздействия на выборы, манипулирования общественным сознанием, а также «проводит цифровые атаки на больницы». Мир в Европу, как заявил Макрон, вернется только с «успокоенной Россией».
Он выразил беспокойством сменой курса внешней политики США в украинском вопросе и осудил решения администрации президента США Дональда Трампа.
«Путь к миру не может идти через отказ от Украины. Не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины», — добавил политик.
Применение ядерного оружия для защиты ЕС
Также французский лидер инициировал проведение дискуссии о возможности применения ядерного оружия для защиты от агрессии извне.
«Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на Европейском континенте нашим ядерным оружием», — сказал Макрон.
По его словам, это станет ответной реакцией на призыв будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, заявившего о необходимости рассчитывать в ядерном сдерживании не только на США, но и на Францию.
Будущее Европы
Макрон отметил, что будущее континента могут определять только сами европейцы. «Будущее Европы не может быть определено в Москве или Вашингтоне», — сказал он. Также Макрон отметил, что хочет верить в то, что США останутся «на стороне Европы». Но, по его словам, жители континента должны быть готовы к любому повороту событий.
О том, что кроется за словами Макрона, а также об истинных причинах нежелания Парижа завершать конфликт на Украине рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
Нежелание отвечать за бессмысленные траты на Украину
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов уверен, что основной причиной противодействия попыткам урегулировать конфликт на Украине со стороны Макрона служит его боязнь лишится президентского поста.
«Позиция европейцев по данному вопросу предопределена решениями глав европейских государств, которые принимались по линии Евросоюза и европейского ядра НАТО. Эта линия напрямую связана с знаковыми личностями, включая президента Франции. Сейчас же они оказались пленниками своих действий, их политика привела к существенным финансово-экономическим затруднениям в европейских странах. Поэтому если они под влиянием новой американской администрации откажутся от своей линии, то у населения возникнет вопрос, а зачем проводилась предыдущая линия, не было ли это ошибкой, и кто будет нести ответственность за колоссальные траты», — сказал Бакланов.
Поэтому европейские элиты в ближайшее время будут оттягивать процесс разрешения украинского конфликта, опасаясь прихода к власти в Европе своих оппонентов.
Новый колониализм
По мнению директора Института нового общества Василия Колташова, риторика Макрона объясняется желанием присвоить ресурсы не только на территории Украины, но других государств постсоветского пространства.
«Макрон выражает интересы атлантических финансовых элит, которые хотели бы получить приз от государственного переворота на Украине. Они хотят, чтобы все блага достались им. Им нужен выход через Украину в Среднюю Азию, особенно это важно для британцев. Это объясняет единство позиций Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Россию они видят исключительно как проигравшую державу», — сказал Колташов.
По мнению эксперта, Россия сейчас по сути ведет антиколониальную борьбу против стран Европы.
Борьба Европы с США за ресурсы Украины
Военный эксперт Алексей Леонков также считает, что европейцы, включая Францию, стремятся получить свои преференции от Украины.
«Макрон и Стармер, манипулируя Зеленским, который прежде всего хочет гарантии личной безопасности, пытаются отстоять в этом переговорном процессе свое место, чтобы потом, если будут какие-то преференции, участвовать в их получении. Дональд Трамп сказал, что Украина, чтобы спасти себе как государство, должна заключить с США сделку по минеральным богатствам Украины. Преподнёс он эту сделку как возврат сначала 500 млрд долларов, а потом назвал сумму в 1 триллион. И когда прозвучали такие большие суммы, Европа засуетилась, понимая, что ресурсная база, которая находится рядом с их границами, уходит под контроль США», — сказал Леонков.
Также, по словам эксперта, Европа в настоящее время вынуждена противостоять попыткам США полностью подчинить себе страны континента.
«Они (европейцы) в настоящее время, по задумке США, являются своего рода механизмом, через который Америка будет заставлять Украину, а может даже и саму Европу, играть по правилам Вашингтона. Европа, что называется, хочет “выйти сухой из воды”, но США против, поскольку стремятся закрепить свое господство над Европой, чтобы в дальнейшем ни один европейский политик даже мысли не допускал перечить в чем-то Вашингтону. Я считаю, что это одна из целей, которой добивается Трамп, а Европа пытается сопротивляться», — заключил спикер.