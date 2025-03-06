Что означают заявления Макрона и угрозы применить ЯО для защиты Киева

«Позиция европейцев по данному вопросу предопределена решениями глав европейских государств, которые принимались по линии Евросоюза и европейского ядра НАТО. Эта линия напрямую связана с знаковыми личностями, включая президента Франции. Сейчас же они оказались пленниками своих действий, их политика привела к существенным финансово-экономическим затруднениям в европейских странах. Поэтому если они под влиянием новой американской администрации откажутся от своей линии, то у населения возникнет вопрос, а зачем проводилась предыдущая линия, не было ли это ошибкой, и кто будет нести ответственность за колоссальные траты», — сказал Бакланов.