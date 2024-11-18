Эксперты назвали причины для смены профессии после 45 лет. Это интересно

Сейчас доля тех, кто готов к смене деятельности до 30 лет, составляет 17%, решиться на такой шаг после 45 лет готовы лишь 6%. При этом необходимость смены работы в предпенсионном возрасте становится все более очевидной, отмечают авторы доклада. По их мнению, этому способствуют рост продолжительности жизни, а также повышение возраста выхода на пенсию, которое произошло почти во всех странах ОЭСР, а также перестройка мировой экономики после пандемии коронавируса.