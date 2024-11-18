Эксперты назвали причины для смены профессии после 45 лет. Это интересно

К 2050 году в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) один из шести работников будет старше 65 лет, поскольку глобальному рынку труда необходимо адаптироваться к старению рабочей силы путем ее перераспределения. Об этом говорится в докладе ОЭСР «Карьерные траектории на удлиняющемся жизненном пути», пишет «Коммерсантъ».
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; англ. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) — созданное в 1961 году международное экономическое объединение преимущественно развитых стран. Государства-участники разделяют принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.
По состоянию на 2024 год в организации состоят 38 стран. Большинство из них — развитые экономики, в том числе 22 — члены ЕС. На них приходится почти 50% мирового валового внутреннего продукта.
Сокращение численности трудоспособного населения
Согласно прогнозам, средний уровень продолжительности жизни в мире вырастет до 77,1 года к 2050-му. К упомянутому году каждому четвертому жителю Северной Америки и Европы исполнится 65 лет и более. В более чем 90 странах (39% всего населения мира) продолжительность жизни может превысить 80 лет к 2050 году.
Сокращение численности трудоспособного населения — одна из главных проблем, связанных с демографическим старением.
Уже сейчас число работников в странах ОЭСР в возрасте от 45 до 64 лет составляет 41% рабочей силы.
Решение проблемы — смена профессии
Сейчас доля тех, кто готов к смене деятельности до 30 лет, составляет 17%, решиться на такой шаг после 45 лет готовы лишь 6%. При этом необходимость смены работы в предпенсионном возрасте становится все более очевидной, отмечают авторы доклада. По их мнению, этому способствуют рост продолжительности жизни, а также повышение возраста выхода на пенсию, которое произошло почти во всех странах ОЭСР, а также перестройка мировой экономики после пандемии коронавируса.
Шанс сохранить работу
Смена профессии после 45 лет — шанс сохранить работу, считают составители доклада. Для 60-летнего работника, если он поменял профессию в 45−54 года, такая вероятность составляет 62%, если он не сделал этого, шанс падает до 54%. Кроме того, работники старших возрастов, успевшие сменить профессию, реже стремятся досрочно выйти на пенсию.
Активной смены профессии после 45 лет не происходит по ряду причин. В первую очередь социальных, среди которых: дискриминация по возрасту (43%), местонахождение новой работы (35%), нехватка карьерных возможностей (22%), недостаток релевантного профессионального опыта (20%) и неподходящее образование (18%).
Ситуация в России
Доля пожилых в России к 2046 году вырастет почти до 27% — с 24% сейчас, прогнозирует Росстат. К 2043 году доля старшего поколения перекроет достигнутый перед началом пенсионной реформы рекорд — 25,8%. К концу прогнозного периода (1 января 2046 года) вырастет до 26,9%, примерно на 1,5 млн человек, по сравнению с фактической оценкой на начало 2023 года.
На тысячу лиц трудоспособного возраста к 2046 году в России будет приходиться 740 нетрудоспособных. Около 63% составят пожилые люди, оставшаяся доля — дети до 15 лет включительно.
Поменять профессию немолодому специалисту в России трудно, отмечают рекрутеры. Причин несколько: у многих людей в возрасте нет привычки учиться, есть страх ошибок и провала, влияют и настроения в обществе, которое в 50 лет списывает человека со счетов.
Доля соискателей от 50 лет в общем числе ищущих работу в России невелика: 8% в марте 2023 года и 7% в марте 2022-го. Например, в марте 2023 года работодатели направили соискателям старше 50 лет более 370 тыс. приглашений на свои вакансии. Это на 67% больше, чем в марте 2022 года, и в 2,5 раза больше, чем в марте 2021-го, рассказывала руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.
Самой популярной профессией среди пенсионеров в России осенью 2024 года стала профессия водителя-экспедитора. В топ также попали упаковщики (3% от общего числа доступных для пенсионеров предложений) и продавцы (1,9%).