Эксперты назвали последствия запрета США передавать разведданные Украине

— Это скажется не только на оперативных возможностях Службы безопасности или Главного управления разведки минобороны Украины, но и на настроениях в войсках. В частности, это, очевидно, поспособствует снижению боеготовности и боевого духа. Но следует учитывать, что эта мера может быть временной и ее цель — создать ситуацию, в которой Киев пойдет «на поклон» в Белый дом после перепалки Трампа с Зеленским. Американский президент в любой момент также легко может возобновить передачу разведданных Украине, — сказал он.