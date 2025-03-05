Эксперты назвали последствия запрета США передавать разведданные Украине

Соединенные Штаты запретили своим союзникам, включая Великобританию, передавать американские разведывательные данные Украине. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на специалиста по британской военной разведке Фила Ингрэма.
Издание отмечает, что соответствующее решение принято Вашингтоном в рамках отказа от любой помощи Киеву.
«У партнеров США по разведке, включая Великобританию, были отозваны полномочия на передачу разведданных», — сообщил Ингрэм. Он добавил, что американцы будут контролировать процесс исполнения данного запрета через собственные каналы в Киеве. Решение Вашингтона Ингрэм назвал вполне ожидаемым на фоне прекращения поставок американской помощи ВСУ.
По версии издания, причиной запрета делиться разведданными послужила перепалка между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в минувшую пятницу в Белом доме. Между двумя лидерами с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса возник спор о текущем положении дел на фронте и необходимости мирного урегулирования конфликта. В результате сорвалось подписание сделки по редкоземельным металлам, ради которой Зеленский прилетел в Вашингтон, но после хамского поведения выставлен из Белого дома.
О том, как такое решение повлияет на ход СВО, а также к каким иным последствиям оно приведет — специально для ВФокусе Mail рассказали опрошенные эксперты.
Великобритания может обойти запрет на передачу разведданных Украине
Решение Трампа о приостановке военной помощи Украине включает и запрет на передачу украинским спецслужбам и вооруженным силам информации, полученной американским разведывательным сообществом. Об этом сообщил военный обозреватель Александр Хоффман.
— Вашингтон делился развединформацией с Киевом, и она имела гриф Releasable to Ukraine, или сокращенно Rel UKR, то есть «допущенная к передаче Украине». Помимо самих американцев такие данные передавали Киеву все партнеры США по разведывательному альянсу «Пять глаз», в который также входят Соединенное королевство, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Здесь мы говорим о той информации, которая получена конкретно американскими спецслужбами или общими усилиями в рамках альянса, — сказал Хоффман.
По его словам, ограничения на передачу Rel UKR от американских спецслужб касаются всех видов разведывательных органов стран этого альянса, а не только профильных агентств и управлений военных ведомств.
— Британская служба разведки SIS (Secret Intelligence Service, или MI6), формально входящая в структуру Форин-офиса, на официальном уровне тоже должна соблюдать введенное ограничение. Подчеркну — «официально», — добавил спикер.
Он не исключает, что американцы будут контролировать соблюдение этих ограничений через резидентуру и представителей своих спецслужб на Украине. Но это, по словам Хоффмана, не мешает MI6 и Управлению военной разведки Министерства обороны Великобритании передавать Киеву данные, полученные самими британцами.
Ограничения США могут привести к просчетам в оперативном планировании ВСУ
«На стратегическом уровне ограничения США могут привести к просчетам в оперативном планировании украинских ВС и спецслужб, включая организацию диверсий и террористических актов в РФ. Утрата доступа к данным космической разведки станет для Киева наиболее чувствительной. Это также приведет к проблемам в применении высокоточного оружия», — подчеркнул эксперт.
Союзники и сателлиты США, как заметил Хоффман, могут воспринять такой шаг Вашингтона как сигнал к пересмотру своей политики по военно-разведывательной поддержке киевского режима.
— Это скажется не только на оперативных возможностях Службы безопасности или Главного управления разведки минобороны Украины, но и на настроениях в войсках. В частности, это, очевидно, поспособствует снижению боеготовности и боевого духа. Но следует учитывать, что эта мера может быть временной и ее цель — создать ситуацию, в которой Киев пойдет «на поклон» в Белый дом после перепалки Трампа с Зеленским. Американский президент в любой момент также легко может возобновить передачу разведданных Украине, — сказал он.
Посыл Трампа Европе о необходимости заключения мира.
Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что причиной решения запретить передачу разведданных Киеву стало желание Трампа принудить Европу к заключению мира.
— Реакция Европы на поведение Зеленского во время переговоров с Трампом была неадекватной по отношению к США. Европейцы поддержали Зеленского, поэтому запрет на передачу разведданных — это посыл Трампа Европе. Американцы вынуждают Европу идти тем путем, который избрал Вашингтон, — отметил Дандыкин.
По его словам, ВСУ, не имея разведданных, окажутся в беспомощном состоянии.
«Это очень серьезно повлияет на ход боевых действий, вопрос в том, как долго это продлится. Если хотя бы месяц, два или три, то враг ослепнет и оглохнет. Это достаточно позитивный момент для урегулирования конфликта», — заключил спикер.
Рычаг давления на Зеленского
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин также полагает, что запрет делиться разведданными с Украиной может стать рычагом давления на Зеленского.
— Я думаю, что это (решение о запрете передачи разведданных) возможно в результате конкретных переговоров между Путиным и Трампом. Одно дело — финансовая и военная помощь, которая на сотни миллиардов долларов, а другое дело — разведданные, которые также имеют свою ценность, поскольку помогают Украине принимать те или иные решения на фронте. Кроме того, такое решение может быть принято и до переговоров, чтобы усадить Зеленского за стол переговоров. Соответственно, остановка передачи разведданных может использоваться в качестве рычага давления на Украину, — сказал Блохин.
По его словам, Зеленский в настоящее время мешает переговорам, поэтому американцами рассматриваются различные варианты давления на него или вовсе смены власти на Украине.
«Сегодня позиция Зеленского служит препятствием на пути переговорного процесса. Именно по этой причине американцы хотят провести выборы на Украине», — заключил политолог.