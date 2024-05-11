Эксперты назвали опасную для здоровья обувь. Она же часто самая удобная

Обувь не должна быть узкой, настаивает эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко. Он пояснил, что стопа в районе основания пальцев широкая не просто так. Природой это задумано для того, чтобы у нас была возможность шагать — выполнять перекат с пятки на носок.