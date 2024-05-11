Эксперты назвали опасную для здоровья обувь. Она же часто самая удобная

Слишком тесная, с высокими тонкими каблуками и без поддержки сводов стопы. От ношения такой обуви лучше отказаться, об этом РБК Life рассказали эксперты.
Редакция выяснила, как правильно подойти к выбору обуви, чем чревата необдуманная покупка и что еще имеет значение, кроме модели и качества пары.
На наши вопросы ответили ортопед, кандидат медицинских наук Дарья Большакова и специалист в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель Центра Механотерапии имени Густава Цандера Владимир Бондаренко.
Материалы, из которых изготовлена обувь
В первую очередь стоит обратить внимание на качество материалов, из которых сделана обувь. Предпочтение надо отдавать натуральным, таким как кожа и хлопок, они способствуют вентиляции ног. Избегать следует материалов, которые не «дышат», так как это может привести к образованию влаги и неприятному запаху. Для постоянного ношения лучше выбирать пары с поддержкой продольного и поперечного сводов стопы, пояснила ортопед Дарья Большакова.
Как правильно примерить и выбрать обувь
Примерять пару надо с теми же носками, в которых планируется ходить в этой обуви. При выборе беговых кроссовок стоит отдавать предпочтение компрессионным или спортивным вариантам носков, а при выборе туфель — капроновым колготкам.
Лучше всего покупать обувь в конце дня, когда стопы увеличились после дневной нагрузки. Это поможет убедиться, что пара комфортного размера.
Какую обувь покупать нельзя
Основные виды обуви, от покупки которых лучше отказаться:
- слишком тесная
- с высокими тонкими каблуками
- без поддержки сводов стопы
«Все вышеперечисленные виды обуви не только могут причинять вам боль при постоянном ношении, но и спровоцировать или усугубить целый ряд ортопедических проблем. Так мы сейчас наблюдаем целую эпидемию из вчерашних модниц с “косточками” на стопах», — подчеркнула ортопед Дарья Большакова.
Учитывать обстоятельства ношения обуви
Не так опасна сама обувь, как неправильно выбранные обстоятельства для ее ношения, продолжила доктор. Так пляжные сланцы могут стать причиной серьезной травмы при ходьбе по каменистой местности. Подошва, идеально подходящая для офиса, — дубеет на морозе и не обеспечивает необходимого сцепления на льду в зимний период.
«Синтетические сабо и другая открытая летняя обувь, горячо любимая докторами, в числе которых и ортопеды, уместна в операционной, однако категорически не подходит для постоянного ношения, данная модель может вызвать чрезмерное потоотделение, раздражение кожи, кроме того, подобная обувь не фиксируется на ноге и не имеет супинаторов для поддержки сводов», — подчеркнула она.
Про узкую обувь и негнущуюся подошву
Обувь не должна быть узкой, настаивает эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко. Он пояснил, что стопа в районе основания пальцев широкая не просто так. Природой это задумано для того, чтобы у нас была возможность шагать — выполнять перекат с пятки на носок.
«Если у носка искусственно обувью заужена, то мы теряем опору на пальцы. Большой палец выключается из ходьбы, переката нет и из-за этого нарушается вся задняя цепочка по биомеханике. В первую очередь выключается большая ягодичная мышца, что приводит к негативным последствиям. Из-за этого появляется гиперлордоз (заболевание, связанное с искривлением позвоночника), грыжа в пояснице, так как она принимает на себя большую нагрузку».
Подошва должна быть гнущейся. Если обувь на платформе, то она не гнется и переката нет, соответственно не гнется и стопа. Блокируется голеностопный сустав и начинают страдать вышележащие суставы: коленные и тазобедренные.
Таким образом, заключил эксперт Бондаренко, узкая обувь самая опасная и ее не стоит приобретать. В рейтинг самой опасной обуви он включил: остроносую обувь, женские туфли и обувь на больших платформах.
Ранее специалисты потребительской организации США Consumer Reports назвали шлепанцы стали самой опасной обувью, частое ношение которой может быть вредным как для ног, так и для всего организма. Такая обувь также может привести к воспалению сухожилия в области задней большеберцовой мышцы или подошвенному фасцииту (пяточной шпоре) — наросту на пяточной кости. Последний сопровождается сильной болью и ощущением инородного тела в стопе.