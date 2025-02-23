Эксперты назвали несколько направлений для отдыха весной

Сочи
В этот город эксперты рекомендуют отправиться в марте, чтобы пораньше встретить весну. В Сочи уже в начале первого весеннего месяца зацветают магнолии, мимоза, японские камелии и прочая красота. В сервисе рекомендуют посетить сочинский Дендрарий, а также прогуляться по набережной и улицам. Средняя температура в марте составляет +11, но уже с середины месяца теплее, а на солнце бывает и вовсе жарковато.
Стоимость поездки: авиабилет из Москвы в Сочи и обратно в марте стоит от 12 тыс. рублей. Номер в отеле категории «три звезды» с хорошими оценками обойдется в среднем в 3 тыс. рублей в сутки.
Египет
Также специалисты рекомендуют посетить в марте Египет, чтобы загореть, накупаться в Красном море и получить повышенную дозу витамина D. В этом месяце ветра постепенно стихают, а если поехать в Шарм-эш-Шейх, надежно защищенный горами, то и вовсе можно попасть в настоящее лето с +30. Тут есть снорклинг и дайвинг, а также в городе-курорте нескучно ночью, так как полно клубов и баров.
Правила въезда: российским туристам для отдыха в Шарм-эш-Шейхе виза не нужна, оставаться без нее на курорте можно не более 15 дней. Но в целом получить визу несложно — ее ставят в аэропорту по прибытии за $25 США, она действует 30 дней.
Стоимость поездки: билет на самолет из Москвы в Шарм-эш-Шейх и обратно в марте можно найти за 45 тыс. рублей, это с пересадкой в Стамбуле. За прямой рейс придется отдать от 60 тыс. рублей. Номер в отеле стоит в среднем 8 тыс. рублей в сутки.
Ладога
В апреле эксперты посоветовали отправиться на Ладожское озеро, где в середине месяца начинается живописный ледоход, со скал сползает снег, а на полянках появляются первоцветы. Весной у туристов есть шанс увидеть редчайших обитателей этих мест — кольчатых нерп, которые выбираются на берег принимать солнечные ванны и заодно искать себе пару.
Стоимость поездки: из Москвы сперва придется добраться до Санкт-Петербурга — удобнее всего на «Сапсане» (билеты в обе стороны стоят от 8 тыс. рублей). Далее нужно сесть на поезд до Сортавалы, лучше всего на быструю «Ласточку», заплатив 1,3 тыс. рублей за билет в одну сторону. При бронировании отеля на природе стоит рассчитывать на сумму порядка 10 тыс. рублей в сутки.
Япония
Также в апреле можно отправиться в Японию, чтобы поучаствовать в японской традиции ханами — наблюдении за цветением сакуры. Этот сорт вишни расцветает по всей стране в конце марта и начале апреля, и на любование розовыми лепестками есть 7−10 дней. График составляют ежегодно, он зависит от температуры и погоды. В этом году, например, в Токио за этим процессом можно наблюдать с 29 марта по 6 апреля, в Киото — до 7 апреля, а в Осаке — до 8-го. Если отпуск запланирован позже, можно доехать до Саппоро — там японская вишня будет радовать туристов и местных жителей до 2 мая.
Правила въезда: для путешествия понадобится оформить национальную визу.
Стоимость поездки: билет из Москвы в Токио и обратно в апреле стоит от 44 тыс. рублей. Лететь придется с пересадкой. Номер в трехзвездочном отеле в Токио обойдется примерно в 10 тыс. рублей в сутки.
Дагестан
В мае эксперты рекомендовали отправиться в Дагестан, чтобы полюбоваться на цветущие маковые поля и попробовать сделать эффектный кадр, как в недавно вышедшем фильме «Волшебник Изумрудного города».
Стоимость поездки: авиабилет из Москвы в Махачкалу и обратно в мае обойдется от 16 тыс. рублей. Номер в отеле категории «три звезды» с хорошими оценками можно забронировать в среднем за 7 тыс. рублей в сутки.
Турция
Также в мае можно отправиться в Турцию. В этом месяце море будет готово к заплывам. В среднем можно рассчитывать на +21, а воздух прогревается до устойчивых +25. Если туристы предпочитают воду потеплее, то стоит выбрать один из отелей с подогреваемым бассейном — их много в Анталье и Белеке.
Правила въезда: россиянам для поездки нужен только действующий загранпаспорт. Без визы в Турции можно отдыхать до 60 дней.
Стоимость поездки: авиабилет из Москвы в Анталью и обратно стоит от 28 тыс. рублей. Отель в Анталье обойдется в среднем в 11 тыс. рублей в сутки, а вот в Белеке трехзвездочных гостиниц почти нет, так что жилье будет дороже — около 25 тыс. рублей в сутки.
Ранее, 14 февраля, аналитики сервиса YouTravel.me сообщили «Известиям», что среди россиян наблюдался значительный рост интереса к авторским турам за границу. По словам экспертов, эта тенденция может быть связана с рядом факторов, включая снижение курса доллара, что делает зарубежный туризм более доступным для потребителей.