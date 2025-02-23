Эксперты назвали несколько направлений для отдыха весной

Также в апреле можно отправиться в Японию, чтобы поучаствовать в японской традиции ханами — наблюдении за цветением сакуры. Этот сорт вишни расцветает по всей стране в конце марта и начале апреля, и на любование розовыми лепестками есть 7−10 дней. График составляют ежегодно, он зависит от температуры и погоды. В этом году, например, в Токио за этим процессом можно наблюдать с 29 марта по 6 апреля, в Киото — до 7 апреля, а в Осаке — до 8-го. Если отпуск запланирован позже, можно доехать до Саппоро — там японская вишня будет радовать туристов и местных жителей до 2 мая.