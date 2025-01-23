Эксперты назвали необычное качество идеального любовника

Сват Адам Коэн-Аслатей поддержал мнение Лазарис, отметив, что в современном мире понятие о маскулинности сильно изменилось. Он подчеркнул, что для зуммеров сегодня очень важно, чтобы мужчина был не только честным и сильным, но также вежливым и эмоционально открытым.