Эксперты назвали необычное качество идеального любовника

Марина Лазарис, эксперт по отношениям и автор психологических книг, поделилась с изданием New York Post своим экспертным мнением. Она уверяет, что мужчины, которые не боятся плакать, являются лучшими любовниками.
Лазарис убеждена, что мужчины с высоким эмоциональным интеллектом, не стесняющиеся своих чувств, способны поддерживать более длительную и глубокую связь с партнершей.
Тонкая грань между уязвимостью и мужественностью — самая большая проблема для мужчин в современном обществе.
Сват Адам Коэн-Аслатей поддержал мнение Лазарис, отметив, что в современном мире понятие о маскулинности сильно изменилось. Он подчеркнул, что для зуммеров сегодня очень важно, чтобы мужчина был не только честным и сильным, но также вежливым и эмоционально открытым.
Мужчинам теперь выгоднее позволять проявляться своей индивидуальности, вместо того чтобы возводить барьеры или беспокоиться о том, что они слишком чувствительны.
Ранее рассказывали, что в России более 50% опрошенных мужчин готовы заниматься «женскими» делами.