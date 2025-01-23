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Эксперты назвали необычное качество идеального любовника

Ваш мужчина часто плачет? У нас для вас неожиданные новости.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Марина Лазарис, эксперт по отношениям и автор психологических книг, поделилась с изданием New York Post своим экспертным мнением. Она уверяет, что мужчины, которые не боятся плакать, являются лучшими любовниками.

Лазарис убеждена, что мужчины с высоким эмоциональным интеллектом, не стесняющиеся своих чувств, способны поддерживать более длительную и глубокую связь с партнершей.

Тонкая грань между уязвимостью и мужественностью — самая большая проблема для мужчин в современном обществе.

Марина Лазарис
эксперт по отношениям и автор психологических книг

Сват Адам Коэн-Аслатей поддержал мнение Лазарис, отметив, что в современном мире понятие о маскулинности сильно изменилось. Он подчеркнул, что для зуммеров сегодня очень важно, чтобы мужчина был не только честным и сильным, но также вежливым и эмоционально открытым.

Мужчинам теперь выгоднее позволять проявляться своей индивидуальности, вместо того чтобы возводить барьеры или беспокоиться о том, что они слишком чувствительны.

Адам Коэн-Аслатей
сват

Ранее рассказывали, что в России более 50% опрошенных мужчин готовы заниматься «женскими» делами.