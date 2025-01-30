Эксперты назвали наиболее подходящие для расширения «Семейной ипотеки» регионы

Об этом рассказали аналитики «Домклик».
Директор «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что расширение программы «Семейная ипотека» на вторичный рынок жилья поможет семьям с детьми решить жилищный вопрос там, где новое строительство пока не покрывает спрос.
«В этих регионах темпы возведения новой недвижимости значительно отстают от средних показателей по стране — примерно в 5−6 раз. Поэтому сейчас включение вторичного жилья в программу станет важной мерой поддержки для семей, желающих улучшить свои жилищные условия», — сказал Лейпи.
По поручению президента России Владимира Путина, льготную программу «Семейная ипотека» должны расширить на вторичное жилье в тех населенных пунктах, где жилищное строительство ведется в недостаточном объеме.
Чтобы определить регионы, в которых «Семейную ипотеку» можно было бы распространить на вторичную недвижимость, аналитики использовали два критерия. Первый — регион входит в число субъектов РФ с наиболее низкой долей выдачи жилищных кредитов по программе, второй — регион входит в число субъектов РФ с наименьшими объемами строительства первичного жилья.
Так, в Ингушетии зафиксирована наименьшая доля выдачи «Семейной ипотеки» — 0,02%. Кроме того, республика демонстрирует минимальный объем строительства нового жилья — около 6 тыс. кв. м в 2024 году. Кроме того, низкие показатели выдачи наблюдаются в Калмыкии и Новгородской области (0,2%). Объемы строительства первичного жилья здесь также незначительны.
Актуальной покупка жилья на вторичном рынке может быть для таких регионов, как Костромская область, Мордовия и Карачаево-Черкесия. Здесь доля выдачи «Семейной ипотеки» составляет не более 0,4%, а объемы строительства нового жилья не превышают 97,2 тыс. кв. м.