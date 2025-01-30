Эксперты назвали наиболее подходящие для расширения «Семейной ипотеки» регионы

Чтобы определить регионы, в которых «Семейную ипотеку» можно было бы распространить на вторичную недвижимость, аналитики использовали два критерия. Первый — регион входит в число субъектов РФ с наиболее низкой долей выдачи жилищных кредитов по программе, второй — регион входит в число субъектов РФ с наименьшими объемами строительства первичного жилья.