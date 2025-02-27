Эксперты назвали лучшую кофейню в мире

Из чего состоит хороший кофе? Конечно, важна обжарка, сорт, способ приготовления, мастерство баристы, пропорции, навыки… нюансов, которые скрываются за чашкой популярного напитка, бесчисленное множество.
Еще сложнее ответить на вопрос, что такое хорошая кофейня, ведь тут к качеству кофе прибавляется много других факторов. Тем не менее, настоящим знатокам это удалось: экспертная панель World’s 100 Best Coffee Shops опубликовала список из ста лучших кофеен мира.
На официальном сайте указано, что критериев, на которые эксперты обращают внимание, восемь:
- качество кофейных зерен;
- консистенция напитка;
- мастерство бариста;
- инновационность;
- качество обслуживания;
- качество еды и выпечки;
- атмосфера и интерьер;
- экологичность и забота об окружающей среде.
Первое место ушло заведению из Австралии, и в общем зачете страна тоже явно лидирует: кофейни отсюда завоевали сразу 1, 4 и 8 места. Победитель — Toby’s Estate Coffee Roasters из Сиднея, а две другие кофейни — из Мельбурна.
CNN пишет, что это важный поворот для австралийской кофейной культуры — в стране идет непрерывное соперничество между двумя городами, и до этого несколько лет считалось, что Мельбурн лидирует.
Джоди Лесли, управляющая Toby’s, призналась, что не ожидала такой славы и безумно рада признанию: «мы давно занимаемся кофе и очень рады, что оказались на первом месте».
Но главное достижение, по мнению Лесли, это признание австралийских кофеен на международном уровне «Я уверена, что австралийский кофе — лучший в мире, и это распространяется на всю страну, а не только на эти два города. Это большая победа для всех нас».
Второе место получила кофейня Onyx Coffee Lab из штата Арканзас в США. Замыкает тройку Gota Coffee из Вены, которая уже поблагодарила авторов списка и других участников в соцсетях: «большая честь разделить это признание со всеми, кто встает ранним утром, чтобы радовать посетителей гостеприимством и вкусным кофе».
Кроме них, в десятку лучших попали заведения из Норвегии, Сингапура, Франции, Малайзии и Колумбии.
Ранее рассказывали, где самая вкусная вода из-под крана. Показатель не менее важный: ведь кофе нужно заваривать в воде.