Эксперты назвали лучший в мире сыр

Речь идет о продукте из овечьего молока Queijo de Ovelha Amanteigad, передает CNN. Его делают на фабрике в городе Суальейра в Португалии. На предприятии трудятся всего 10 человек. Продукт изготовлен с использованием вегетарианского фермента, полученного из чертополоха.
На выходе получился маслянистый сыр с травянистой горечью, который подают без верхушки и вычерпывая ложкой серединку. Один из экспертов назвал продукт-победитель «восхитительным сочетанием белка и жира», которое создает фантастический вкус.
В общей сложности в финал прошли 14 конкурсантов из Бразилии, США, Норвегии, Италии, Германии и Испании. Сыры оценивали по внешнему виду, запаху, вкусу и текстуре.
Интересно, что в 2021 и 2023 годах победителями конкурса тоже становились сыры производства той страны, где проходило мероприятие (в Испании и Норвегии). Однако организатор конкурса Джон Фарранд заявил, что все сыры на конкурсе жюри оценивает вслепую.
Образец из Британии не смог доехать до этого международного конкурса. Это связано с проблемами с таможней.