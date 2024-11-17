Эксперты назвали лучший в мире сыр

Речь идет о продукте из овечьего молока Queijo de Ovelha Amanteigad, передает CNN. Его делают на фабрике в городе Суальейра в Португалии. На предприятии трудятся всего 10 человек. Продукт изготовлен с использованием вегетарианского фермента, полученного из чертополоха.