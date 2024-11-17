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Эксперты назвали лучший в мире сыр

В Португалии, в городе Визеу, прошел ежегодный конкурс сыров. 240 экспертов продегустировали 4 786 образцов из 47 стран. Лучшим признали сыр, произведенный на маленькой фабрике.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Речь идет о продукте из овечьего молока Queijo de Ovelha Amanteigad, передает CNN. Его делают на фабрике в городе Суальейра в Португалии. На предприятии трудятся всего 10 человек. Продукт изготовлен с использованием вегетарианского фермента, полученного из чертополоха.

На выходе получился маслянистый сыр с травянистой горечью, который подают без верхушки и вычерпывая ложкой серединку. Один из экспертов назвал продукт-победитель «восхитительным сочетанием белка и жира», которое создает фантастический вкус.

В общей сложности в финал прошли 14 конкурсантов из Бразилии, США, Норвегии, Италии, Германии и Испании. Сыры оценивали по внешнему виду, запаху, вкусу и текстуре.

Интересно, что в 2021 и 2023 годах победителями конкурса тоже становились сыры производства той страны, где проходило мероприятие (в Испании и Норвегии). Однако организатор конкурса Джон Фарранд заявил, что все сыры на конкурсе жюри оценивает вслепую.

Образец из Британии не смог доехать до этого международного конкурса. Это связано с проблемами с таможней.