Эксперты назвали лучший способ проснуться

Каждое утро мозгу требуется некоторое время, чтобы снова включиться в работу после пробуждения. И пока он «прогружается», может возникнуть неприятное чувство потерянности, словно вы сбиты с толку. Это вполне нормальное ощущение известно также как «опьянение сном», длится оно в течение 20−30 минут после того, как вы просыпаетесь.