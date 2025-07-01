Эксперты назвали лучший город России для курортных романов

Аналитики провели опрос среди туристов, в ходе которого выяснили, что Сочи стал лидером среди российских городов по количеству курортных романов. Так, количество регистраций в приложениях для знакомств увеличивается летом на 150 процентов в сравнении с зимой. Более того, восемь процентов участников опроса подтвердили, что именно в Сочи они заводили роман во время отдыха.