Эксперты назвали лучший город России для курортных романов

Аналитики провели опрос среди туристов, в ходе которого выяснили, что Сочи стал лидером среди российских городов по количеству курортных романов. Так, количество регистраций в приложениях для знакомств увеличивается летом на 150 процентов в сравнении с зимой. Более того, восемь процентов участников опроса подтвердили, что именно в Сочи они заводили роман во время отдыха.
В списке также оказались Москва, Санкт-Петербург, Анапа и Дубай: в этих городах количество пользователей приложений для знакомств увеличивается на 25 процентов летом.
По данным экспертом, 29 процентов опрошенных прерывали отношения после возвращения из отпуска, 16 процентов оставались друзьями. Тем не менее, 23 процента респондентов поделились, что продолжили отношения после отпуска, а у восьми процентов знакомство закончилось браком, передает Lenta.ru.
Ранее аналитики портала Superjob провели исследование, в ходе которого выяснили, где россияне чаще всего встречают любовь. Так, жители Москвы чаще других находят пару на сайтах знакомств (12 процентов против пяти процентов в среднем по стране) и на работе (16 процентов против 14 процентов).