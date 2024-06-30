Эксперты назвали лучшие для посещения старинные замки России

Крепость Бип в Павловске была возведена по указу императора Павла I в 1797 году. Сооружение считалось «потешным замком», но входило в штат действующих военных крепостей. Двухэтажное здание крепости по сей день возвышается над парком «Мариенталь» на мысе, омываемом реками Тызвой и Славянкой. За время своего существования крепость Бип была и казармой, и учебным заведением, и лазаретом, и тюрьмой. А теперь здесь расположен бутик-отель с рестораном. Если захочется переночевать в крепости Бип, можно остановиться в одном из 22 номеров — цены варьируются от 12 тыс. до 60 тыс. рублей за ночь.