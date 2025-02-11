Эксперты назвали главные угрозы для детей в интернете

«Родители, желая поделиться моментами из жизни своих детей, часто публикуют фото, видео или личную информацию в социальных сетях, не задумываясь о том, что их публикации могут быть использованы против их детей. Например, фото в неловкой ситуации или видео с семейного праздника могут быть использованы одноклассниками для издевательств», — подчеркнула она.