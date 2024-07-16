Эксперты назвали фразы-паразиты, которые делают людей несчастными

По словам специалистов, это одна из самых страшных фраз. Именно слово «нет» перекрывает возможности. Когда человек говорит эту фразу, финансовые потоки останавливаются железобетонным блоком. Эксперты советуют найти у себя монетку и сказать: «У меня есть деньги, просто я хочу больше». Потом нужно положить ее перед собой и осознать, что они действительно есть. После того, как человек осознает фразу «у меня всегда есть деньги, просто я хочу больше», все железобетонные блоки, которые он выставил словом «нет», не сразу, но рухнут. Появится возможность увидеть предложения о другой работе, высокооплачиваемой должности или бизнесе.