Эксперты назвали фразы-паразиты, которые делают людей несчастными

Некоторые слова отрицательно влияют на жизнь. Елена Реунова, основатель школы осознанности, автор книги и трансформационного метода «Переход в ТАК» и Марина Тушевская, психолог, соавтор и продюсер школы осознанности «Переход в ТАК» рассказали, от каких фраз-паразитов лучше отказаться. Они назвали их в беседе с WDay.ru.
Фразы, блокирующие поступление финансов
«Мне неудобно брать деньги»
По словам собеседников издания, это одна из самых популярных фраз, блокирующих деньги. Они отметили, что художники, например, не могут брать плату за свои картины, а бизнес-консультанты стесняются называть стоимость своих услуг. Дело в том, что деньгам дали множество определений, в том числе «деньги — зло», «деньги — грязь».
Чтобы избежать неудобства, нужно представить, что за ваш труд платят гречкой. «Замените для себя слово “деньги” на “гречку”. Вы не можете просить деньги, но точно сможете попросить гречки, чтобы накормить свою семью», — советуют эксперты.
Они подчеркнули, что можно вообще не произносить слово «деньги». Можно использовать фразу «Мне необходима n-ая сумма».
«У меня денег нет»
По словам специалистов, это одна из самых страшных фраз. Именно слово «нет» перекрывает возможности. Когда человек говорит эту фразу, финансовые потоки останавливаются железобетонным блоком. Эксперты советуют найти у себя монетку и сказать: «У меня есть деньги, просто я хочу больше». Потом нужно положить ее перед собой и осознать, что они действительно есть. После того, как человек осознает фразу «у меня всегда есть деньги, просто я хочу больше», все железобетонные блоки, которые он выставил словом «нет», не сразу, но рухнут. Появится возможность увидеть предложения о другой работе, высокооплачиваемой должности или бизнесе.
«А если хотите избавиться от долгов и кредитов, замените фразу “У меня нет долгов и кредитов” на “Я живу на собственные свободные деньги”», — советуют собеседники издания.
«Я хочу много денег»
Они отметили, что можно сколько угодно говорить: «Я хочу больше зарабатывать» или «Я хочу много денег». Однако ничего не изменится, пока вы не произнесете желаемую цифру. Если человек зарабатывает 100 тысяч рублей, а хочет 150, то, озвучив цифру, он начнет выхватывать из поля информацию или предложения, где сможете получить именно эту сумму.
Фразы, портящие отношения
«Я же тебе говорила»
Эти слова не о том, как можно донести информацию до человека, а о собственной гордыне. Говоря это, человек предполагает, что он умнее и практичнее собеседника. Этой фразой мы унижаем другого и создаем негативное поле, которое на него давит. Не удивляйтесь, что после такой фразы вдруг поцарапаете машину или разобьете колено.
«По закону мира и порядка обязательно произойдут какие-то недоразумения», — добавили эксперты.
Фразу «Я же тебе говорила» стоит заменить на «Ты умный, ты теперь знаешь, как это надо исправить» или «А может, лучше сделать вот так?».
«Не учи меня жить»
Эти слова дети часто говорят своим родителям. Такими фразами люди блокируют любую новую информацию для себя. Когда человек идет на курсы по финансовой грамотности, внутри него продолжает работать эта фраза. Он не может воспринимать новые знания и использовать их в своей жизни, потому что слова «Не учи меня», «Да отстань от меня», «Хватит твоих нравоучений» блокируют все. Нужно заменить их на «Покажи мне своим примером» или «А как ты это делаешь?».
Специалисты отметили, что слов-паразитов, отравляющих жизнь, гораздо больше, но перечисленные выше фразы — самые популярные. Они несут мощную разрушительную силу. Нужно исключать их из своей речи и заменять на позитивные.
Кстати, иногда люди говорят слова, значение которых не до конца понимают. Например, не все знают, что такое «бить баклуши». Ранее мы объясняли, что означает этот фразеологизм.
Айгуль Сабитова