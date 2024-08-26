Эксперты назвали 11 признаков отношений, спасать которые уже поздно

Да, есть очень «говорящие» моменты: абьюз, измена, насилие со стороны партнера. Но есть и менее очевидные признаки — их назвали психологи. Если вы годами балансируете на краю этой пропасти, периодически оступаясь и падая вниз, это не похоже на путь к счастью.
1. Вам не нравится человек, которого вы все больше узнаете
Маски сброшены: ваша половинка уже проявила себя в самых разных ситуациях — в горе и в радости, в болезни и здравии, в богатстве и бедности. Легко быть добрым и заботливым, когда счастлив, но истинное лицо может проявиться в сложные моменты. И вы начинаете понимать, что чем больше узнаете своего партнера, тем меньше вам нравится он как человек. Если вы понимаете, что он не тот, за кого вы его принимали, есть ли смысл продолжать отношения?
2. Он заставляет вас проявлять свои худшие черты
Друзья часто иронизируют над вашей «итальянской семейкой» — вы общаетесь исключительно на повышенных тонах. Кажется, вы и правда дополняете друг друга, но со знаком «минус». Каждый из вас — сам по себе — хороший человек, но вместе вы — двойной заряд тротила небывалой мощности. Это не мешает чувствовать страсть друг к другу, но «бабочки в животе» не становятся залогом счастливых отношений. Несовместимые стили привязанности, противоречия, триггеры — рядом друг с другом у вас проявляются только отрицательные черты характера.
3. Осталось только равнодушие
С ненавистью к партнеру еще можно работать, с безразличием — уже нет. Сильные чувства говорят о том, что вам не все равно, но если вы не чувствуете ничего, значит, умерла не только любовь, но и надежда. Похоже, вы только обрадуетесь, если он (а) заведет роман на стороне, потому что это будет поводом наконец-то расстаться. А пока что вы продолжаете терпеть тянуть лямку безэмоциональных отношений — ведь близкие вас все равно не поймут, если вы расстанетесь «без причины».
4. Вам не хочется делиться новостями, мыслями и чувствами
В начале отношений именно партнеру хотелось рассказать о чем-то важном, а теперь вы выбираете конфидентами кого угодно, только не его. Сложно назвать здоровыми отношения, в которых некогда любимый человек последним узнает как о хороших, так и о плохих ситуациях в вашей жизни.
5. Разговоры сводятся к взаимным обвинениям
Умение договариваться решает даже самые серьезные проблемы. Но если каждый упорно стоит на своем и в споре переходит на личные обвинения и оскорбления, это говорит о том, что запущен токсичный цикл, после которого пары либо берут себя в руки и решают проблемы при помощи специалиста, либо расстаются.
6. Больше нет ни споров, ни ссор
Думаете, отсутствие конфликтов — признак счастливых отношений? Увы, не в вашем случае. Люди ссорятся, спорят, когда пытаются решить существующие проблемы, найти компромисс, выработать оптимальный вариант. Но если вам кажется, что, ничего не обсуждая, вы сохраняете мир в семье, если вам проще «сдаться», чем разрешить конфликт, значит вы лишаете отношения последнего шанса.
7. Вы человека не трогаете — и пусть он не трогает вас
Тревожный признак, когда партнеры начинают избегать физического контакта. То, что возбуждало, теперь вызывает отвращение, а от рутинного поцелуя может передергивать. Худший вариант, когда это обоюдно, но если физический контакт противен только одному из партнеров, с этим еще можно работать — возможно, это стресс, менопауза, проблемы с эрекцией и многое другое. В таком случае при помощи и поддержке это преодолимо.
8. У вас разные цели в жизни
Вы мечтаете в старости сидеть в обнимку с любимым на лавочке у собственного дома и нянчить внуков, а партнер планирует на пенсии отправиться в кругосветное путешествие. Если мечты и интересы не совпадают, как и мнения по принципиальным темам — политике, религии, образованию, отношения вряд ли будут счастливыми. Это не голословное утверждение, а результат исследования, в котором приняли участие миллионы пар по всему миру.
9. Один из вас тащит отношения на себе
А второй просто позволяет их тащить, забывая, что это совместный труд, в которой «тяжелую работу» — поиск решений, сглаживание ситуаций, выработку компромиссов — должны делать оба партнера. Если вы только уступаете, подчиняетесь и делаете все, чтобы не расстроить любимого человека, у этих отношений нет будущего.
10. Вы не чувствуете, что вам «прикрывают спину»
О самых надежных людях не просто так говорят, что с ними хоть в разведку. Надежность — основа отношений, базовая необходимость. Если партнер все время вас подводит, если вы не уверены, что можете доверить ему семейные финансы, присмотр за детьми, планирование будущего, значит, отношения не выдержат проверку временем.
11. Вы начинаете нервничать, когда понимаете, что партнер вернулся домой
Звук открывающейся двери вызывает тревогу и желание сбежать, даже если вы давно не виделись? Это тревожный симптом — в норме партнеры, даже если отдыхают друг от друга, в конце концов начинают скучать. Но если совместное времяпровождение — это только ссоры, злость и негатив, то зачем вообще это нужно?
Три книги на эту тему.
Амир Левин и Рэйчел Хеллер «Подходим друг другу».
Мира Киршенбаум «Расстаться или остаться? Как быть, когда отношения трещат по швам».
Тэмсин Федэл «Одна и счастлива: Как обрести почву под ногами после расставания или развода».