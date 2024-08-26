Эксперты назвали 11 признаков отношений, спасать которые уже поздно

С ненавистью к партнеру еще можно работать, с безразличием — уже нет. Сильные чувства говорят о том, что вам не все равно, но если вы не чувствуете ничего, значит, умерла не только любовь, но и надежда. Похоже, вы только обрадуетесь, если он (а) заведет роман на стороне, потому что это будет поводом наконец-то расстаться. А пока что вы продолжаете терпеть тянуть лямку безэмоциональных отношений — ведь близкие вас все равно не поймут, если вы расстанетесь «без причины».