Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты назвали 10 самых дорогих городов для экспатов в 2024 году

Москвы среди них нет.

Источник: AP 2023

Переезжать в другую страну всегда недешево, но в некоторых местах это будет стоить гораздо дороже, чем в остальных. Сотрудники международного агентства недвижимости Mercer составили список из 226 городов мира и сравнили их по 200 факторам — таким, как стоимость транспорта, еды, одежды, жилья и развлечений. Результаты исследования опубликовал CNN.

Первое место, как и в прошлые два года, занял Гонконг, на втором месте с небольшим отрывом — Сингапур.

Первая десятка самых дорогих для переезда городов выглядит так:

  1. Гонконг
  2. Сингапур
  3. Цюрих, Швейцария
  4. Женева, Швейцария
  5. Базель, Швейцария
  6. Берн, Швейцария
  7. Нью-Йорк, США
  8. Лондон, Великобритания
  9. Нассау, Багамы
  10. Лос-Анджелес, США

Сильнее всего на стоимость жизни влияют цены на недвижимость. Потом идут расходы на транспорт, бытовые товары и услуги.

Поэтому изменения в рейтинге связывают прежде всего с ценами на ипотеку и аренду жилья. Сильнее всего ситуация изменилась в Лондоне: он поднялся с 17-го места на восьмое.

Еще один важный фактор — инфляция и курс валют, которые влияют на доходы экспатов куда сильнее, чем на заработки местных жителей.

Если не считать Лондона, первая десятка городов рейтинга почти не изменилась (впечатляющая стабильность в Швейцарии), а вот дальше в списке есть интересные перемены.

Например, у Мексики: Мехико за год поднялся сразу на 46 позиций и занял 33-е место, а Монтеррей вырос на 40 пунктов до 115-го.

Подорожала жизнь и в США: во втором десятке рейтинга появилось сразу семь американских городов.

Винс Кордова, партнер и советник по вопросам мобильности в Mercer, комментирует это так: хотя базирующиеся в США компании и продолжают привлекать новые кадры из других стран, многие соискатели отказываются переезжать, потому что, несмотря на хорошие зарплаты, в результате только потеряют в деньгах. Он советует нанимателям более подробно рассказывать об уровне расходов, которые ждут сотрудника, чтобы человек мог принимать более взвешенное решение.

В хвосте рейтинга расположились самые дешевые в мире города — в 2024 году это Исламабад в Пакистане, Лагос в Нигерии и Абуджа там же. Основная причина — обесценивание местной валюты.

Ивонн Трабер, руководитель направления мобильности в Mercer, объясняет, что рейтинг имеет и практическое применение: мультинациональные корпорации с его помощью могут перераспределить штат, сократить расходы и позаботиться о своих сотрудниках.

А, если вы пока не готовы переезжать и просто ищете, где отдохнуть, советуем другой рейтинг: города России с самыми недорогими гостиницами.

Георгий Мазуркевич