Эксперты назвали 10 самых дорогих городов для экспатов в 2024 году

Винс Кордова, партнер и советник по вопросам мобильности в Mercer, комментирует это так: хотя базирующиеся в США компании и продолжают привлекать новые кадры из других стран, многие соискатели отказываются переезжать, потому что, несмотря на хорошие зарплаты, в результате только потеряют в деньгах. Он советует нанимателям более подробно рассказывать об уровне расходов, которые ждут сотрудника, чтобы человек мог принимать более взвешенное решение.