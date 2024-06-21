Эксперты назвали 10 самых дорогих городов для экспатов в 2024 году

Переезжать в другую страну всегда недешево, но в некоторых местах это будет стоить гораздо дороже, чем в остальных. Сотрудники международного агентства недвижимости Mercer составили список из 226 городов мира и сравнили их по 200 факторам — таким, как стоимость транспорта, еды, одежды, жилья и развлечений. Результаты исследования опубликовал CNN.
Первое место, как и в прошлые два года, занял Гонконг, на втором месте с небольшим отрывом — Сингапур.
Первая десятка самых дорогих для переезда городов выглядит так:
- Гонконг
- Сингапур
- Цюрих, Швейцария
- Женева, Швейцария
- Базель, Швейцария
- Берн, Швейцария
- Нью-Йорк, США
- Лондон, Великобритания
- Нассау, Багамы
- Лос-Анджелес, США
Поэтому изменения в рейтинге связывают прежде всего с ценами на ипотеку и аренду жилья. Сильнее всего ситуация изменилась в Лондоне: он поднялся с 17-го места на восьмое.
Еще один важный фактор — инфляция и курс валют, которые влияют на доходы экспатов куда сильнее, чем на заработки местных жителей.
Если не считать Лондона, первая десятка городов рейтинга почти не изменилась (впечатляющая стабильность в Швейцарии), а вот дальше в списке есть интересные перемены.
Например, у Мексики: Мехико за год поднялся сразу на 46 позиций и занял 33-е место, а Монтеррей вырос на 40 пунктов до 115-го.
Подорожала жизнь и в США: во втором десятке рейтинга появилось сразу семь американских городов.
Винс Кордова, партнер и советник по вопросам мобильности в Mercer, комментирует это так: хотя базирующиеся в США компании и продолжают привлекать новые кадры из других стран, многие соискатели отказываются переезжать, потому что, несмотря на хорошие зарплаты, в результате только потеряют в деньгах. Он советует нанимателям более подробно рассказывать об уровне расходов, которые ждут сотрудника, чтобы человек мог принимать более взвешенное решение.
В хвосте рейтинга расположились самые дешевые в мире города — в 2024 году это Исламабад в Пакистане, Лагос в Нигерии и Абуджа там же. Основная причина — обесценивание местной валюты.
Ивонн Трабер, руководитель направления мобильности в Mercer, объясняет, что рейтинг имеет и практическое применение: мультинациональные корпорации с его помощью могут перераспределить штат, сократить расходы и позаботиться о своих сотрудниках.
А, если вы пока не готовы переезжать и просто ищете, где отдохнуть, советуем другой рейтинг: города России с самыми недорогими гостиницами.
Георгий Мазуркевич