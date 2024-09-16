Эксперты назвали 10 простых секретов устойчивости в нестабильные времена

Конечно, когда и насколько это возможно. Когда вы действуете проактивно, то есть думаете на несколько шагов вперед и заранее готовитесь к каким-то предстоящим делам, будущее воспринимается спокойнее, как нечто предсказуемое и поддающееся контролю. Причем речь идет о самой обычной, повседневной жизни. К примеру, если вы знаете, что вам предстоит загруженный день, позаботьтесь о меню ужина с утра. Или, если собираетесь утром пойти на тренировку, приготовьте все, что вам нужно взять с собой, с вечера.