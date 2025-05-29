Нефтяные войны: как военные будут отражать атаки танкеров теневого флота России на Балтике и в Черном море

Военное сопровождение Россией судов «теневого флота»
Финляндия выразила обеспокоенность усилением военного присутствия России на Балтике. Подобные опасения у Хельсинки возникли после того, как РФ начала задействовать ВМФ для сопровождения танкеров «теневого флота», используемых для обхода антироссийских санкций. Об этом заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен.
«Военное присутствие России — не новость, оно было всегда. Однако новое в текущей ситуации то, что Россия сопровождает коммерческие танкеры из так называемого теневого флота в узком проходе Финского залива. При этом задействованы военные корабли и сопровождающие силы. И это действительно новый и тревожный фактор», — сказал Хяккянен в эфире Yle.
До этого коммодор военно-морских сил республики Марко Лааксонен сообщил в интервью MTV News, что Хельсинки не рассматривает подобное решение в качестве угрозы национальной безопасности, но оно повышает риски возникновения инцидентов, которые в дальнейшем могут привести к конфликту.
А 14 мая произошел серьезный инцидент, когда Военно-морские силы Эстонии в нейтральных водах предприняли попытку захватить танкер JAGUAR, который направлялся в Приморск. Судно шло под флагом Габона. Эстонцы намеревались вынудить танкер направиться в территориальную акваторию республики, где они были вправе его задержать. Но вмешались российские истребители, которые и сопроводили судно до пункта назначения.
Сопровождением российскими военными кораблями немецких обеспокоены и в Германии. В частности, в Балтийском море эсминец «Вице-адмирал Кулаков» сопровождал немецкий фрегат «Бавария», который принимал участие в учениях НАТО, пишет Kieler Nachrichten.
Ранее, президент России Владимир Путин поддержал выработанные Морской коллегией страны предложения по реагированию на действия западных государств, направленные на ограничение судоходства в Балтийском море. Об этом сообщил председатель коллегии Николай Патрушев.
«Ответные меры реагирования на предпринимаемые попытки ограничения судоходства в Балтийском море недавно были рассмотрены на заседании президиума Морской коллегии России. Подготовленные предложения поддержаны президентом Российской Федерации», — сказал Патрушев.
Финляндия проводит в Финском заливе международные учения Narrow Waters, в которых также принимают участие Германия, Швеция и Эстония.
После того как участились инциденты в Балтийском море, где корабли стран НАТО, особенно прибалтийских, стали мешать свободному судоходству, руководством России было принято решение задействовать силы Балтийского флота для обеспечения безопасности прохода гражданских судов в нейтральных водах. Сейчас в Балтийском море идут учения с участием порядка 20 кораблей.
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал ВФокусе Mail, что идет отработка различных элементов будущего патрулирования в нейтральных водах, чтобы исключить эксцессы, которые мы недавно наблюдали. Речь идет о попытках остановить гражданские суда, принудить их зайти в порты Эстонии, Литвы, Латвии, Финляндии, Швеции.
«Сейчас моряки Балтийского флота как раз отрабатывают те приемы, которые бы исключали агрессивное воздействие на наши гражданские суда. Думаю, что в последующих операциях будут участвовать с нашей стороны еще и комплексы береговой обороны и авиация», — сказал Леонков.
Ранее, наш флот уже проводил такую антипиратскую операцию в районе Аденского залива, когда там промышляли сомалийские пираты. Они останавливали и захватывали гражданские суда, грабили экипажи до тех пор, пока не появились корабли российского флота, напомнил эксперт.
«Я думаю, что прошлый опыт окажется востребован и здесь. Европейские страны из “коалиции желающих” сейчас обостряют обстановку в акватории Балтийского моря и замахиваются на акваторию Черного моря. Недавно был принят документ, в котором страны ЕС собираются обеспечивать безопасность, привлекая как причерноморские страны, так и страны, которые туда не входят — из бывшего Советского Союза: Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан».
Алексей Леонков подчеркнул, что они игнорируют вопросы безопасности в акватории Черного моря, которые касаются Российской Федерации. В ЕС надеются, что при помощи документов намереваются подменить Конвенция Монтре, которая строго регламентировала нахождение иностранных судов в акватории Черного моря. Соответственно, если эта декларация, которую заключили страны ЕС, будет введена в действие, то Европейский союз в лице Франции, Великобритании, Германии может попытаться поднять градус эскалации до максимальных значений и в акватории Черного моря.
«Поскольку силы Черноморского флота активно привлекаются для проведения операции в зоне СВО, то это выглядит как попытка серьезно ослабить Россию. В Черном море обстановка накалится до предела. И в связи с этим, считаю, что следующие операции по обеспечению безопасного судоходства будут проводиться в Черном море и наше командование скорее всего к этому готовится», — сказал Леонков.
Пиратство эстонцев на Балтике
Военный эксперт Александр Артамонов отметил, что решение о сопровождении гражданских плавательных средств военно-морскими кораблями принято для предотвращения актов пиратства.
«Дело в том, что существует Конвенция ООН по морскому праву и 111-я статья фиксирует право страны, прилегающей к какой-либо акватории, работать над предотвращением или предупреждением каких-либо незаконных актов, связанных с контрабандой, с возможностью провоза оружия массового поражения, запрещенной номенклатуры товаров, только в пределах своих территориальных вод. Но нигде не фиксируется право страны заниматься нападением на подозрительные, по их мнению, суда, которые следуют транзитом мимо их берегов, не в пределах их территориального моря, то есть зоны, на которые распространяется юрисдикция страны», — сказал Артамонов.
Поэтому любые попытки распространить свое право на зону, входящую в понятие нейтральных вод, то есть вод, подпадают под понятие пиратства, отметил эксперт.
«И с этой точки зрения отсылки таких людей, как министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, на якобы санитарную обстановку и они будут лучше себя чувствовать в том случае, если эстонские корабли будут досматривать суда по подозрению в загрязнении, все это не более чем откровенная ложь. По той причине, что существует достаточно четкий порядок, предусмотренный международным законодательством. Есть так называемая Международная морская организация, которая занимается как раз изучением случаев загрязнения Мирового океана. У них весьма пристальный мониторинг как раз за зоной Балтики, ввиду того, что зона Балтики подвержена различным рискам, так как это едва ли не внутреннее море, зажатое со всех сторон континентом, и с узким “бутылочным горлышком”. Существует Конвенция по предотвращению загрязнения (МАРПОЛ 73/78). Подобные действия ни в коей мере нельзя назвать эстонским национальным правом или любой другой прибалтийской страны. Никто не имеет права задерживать суда, идущие под мирным флагом любой страны. А если же речь идет о пиратстве, то пиратство можно предупреждать любыми средствами», — добавил спикер.
Он отметил, что заявления эстонских политиков о так называемой прилежащей территории не выдерживают никакой критики. Поскольку не существует положения, позволяющего какому-либо государству преследовать суда в прилегающих к его территориальному морю водах. Артамонов напомнил, что парламент Эстонии в мае принял закон о том, что подозрительные суда разрешается топить.
НАТО готовит диверсии против России
Военный эксперт Александр Степанов отметил, что Россия будет реагировать на подобную агрессию асимметрично.
«Насчет заявлений финской стороны, они вполне очевидны, потому что реакция Российской Федерации, нашего флота, а также сил группировки Ленинградского военного округа будет либо зеркальной, либо асимметричной. Финны являются роводником эскалации в регионе, они обеспечивают поставкам вооружений не только киевскому режиму, но и в целом странам региона. Это делается также для формирования дополнительных инструментов блокирования наших морских коммуникаций, не только гражданских, но и военных. Хельсинки, в частности, активно сейчас ведут отработку дистанционного минирования приоритетных зон морской навигации, обеспечивают поставки подобных систем, в частности умных мин. Это все делается в рамках плана реализации морского патруля, который будет проводиться не только военно-воздушными силами, но и с подключением надводного и подводного флота», — сказал Степанов.
Финляндия, по словам эксперта, намеренно создает дополнительные возможности по проведению различных военных маневров, включая диверсии, дистанционное минирование и проведение мероприятий на морских энергетических коммуникациях.
«Этот тренд подтверждается и тем маневром, который проводит Дания. Она отрабатывает опять же сценарий по блокированию датских проливов. В настоящее время Копенгаген наращивает свой военно-промышленный высокотехнологичный потенциал, разместил у себя предприятие американской корпорации Anduril Industries, которая является одним из передовиков в данном сегменте производства надводных и подводных автономных систем, в том числе ударных дронов-камикадзе. Включаются в этот процесс Германия, Швеция, Норвегия, Финляндия, страны Прибалтики. Конечно же, они обеспечиваются дополнительными инструментами разведки морских акваторий, а также территории РФ в данной географической зоне с приоритетным контролем приарктического пространства», — подчеркнул спикер.
По его словам, Хельсинки предоставляет свою территорию в качестве передового плацдарма для усиления северо-восточного фланга НАТО с размещением в перспективе в том числе его высокоточных систем. На данный момент по двустороннему соглашению с США действует порядка 10 военных объектов, военных баз. Расширяется инфраструктура под возможностью развертывания уже реализуемых поставок F-35, а также формируется дополнительная аэродромная инфраструктура для потенциального размещения стратегической авиации, носителей тактического ядерного оружия. Также Финляндия является важным разведывательным центром, где размещаются соответствующие возможности, и вполне вероятно, что в перспективе там будет развернута мультидоменная оперативная группа США с соответствующими высокоточными системами. В данном случае мы видим продолжающийся тренд на милитаризацию российского приграничья и создание возможностей для реализации очередного витка эскалации конфликта уже на северо-восточном направлении с акцентом на блокирование российских навигационных транспортных коммуникаций на Балтике", — заключил Степанов.