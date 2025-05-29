Нефтяные войны: как военные будут отражать атаки танкеров теневого флота России на Балтике и в Черном море

«И с этой точки зрения отсылки таких людей, как министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, на якобы санитарную обстановку и они будут лучше себя чувствовать в том случае, если эстонские корабли будут досматривать суда по подозрению в загрязнении, все это не более чем откровенная ложь. По той причине, что существует достаточно четкий порядок, предусмотренный международным законодательством. Есть так называемая Международная морская организация, которая занимается как раз изучением случаев загрязнения Мирового океана. У них весьма пристальный мониторинг как раз за зоной Балтики, ввиду того, что зона Балтики подвержена различным рискам, так как это едва ли не внутреннее море, зажатое со всех сторон континентом, и с узким “бутылочным горлышком”. Существует Конвенция по предотвращению загрязнения (МАРПОЛ 73/78). Подобные действия ни в коей мере нельзя назвать эстонским национальным правом или любой другой прибалтийской страны. Никто не имеет права задерживать суда, идущие под мирным флагом любой страны. А если же речь идет о пиратстве, то пиратство можно предупреждать любыми средствами», — добавил спикер.