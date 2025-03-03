Эксперты: Молодость больше не самая счастливая пора в жизни

«Молодые люди чувствуют себя в изоляции. Проблема не в том, что они сидят в телефонах, проблема в том, чем они больше не занимаются: меньше встречаются с друзьями, общаются лично, меньше занимаются сексом, в конце концов», — продолжает ученый, уверенный, что это рано или поздно приведет к глобальному кризису.