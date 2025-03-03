Эксперты: Молодость больше не самая счастливая пора в жизни

Кризис среднего возраста — один из главных штампов в биографии каждого человека. Этот момент, наступающий в интервале от 40 до 50 лет, символизирует, что существенная часть жизни пройдена, основные выборы сделаны, радикально изменить что-либо уже не выйдет, и нужно принять то, что получилось, и отпустить все остальное.
Долгое время социологи называли эту точку самой проблемной и тяжелой в жизни каждого человека — отсюда и слово «кризис». Впрочем, с недавнего времени, по словам специалистов, ситуация изменилась: в жизни современного человека самое печальное и драматичное время — это молодость.
В новом исследовании, проведенном по заказу ООН, академики Джин Твендж и Дэвид Бланчфлауэр изучили ментальное здоровье молодежи в шести англоговорящих странах в разных концах света (США, Великобритания, Ирландия, Австралия, Канада и Новая Зеландия) и пришли к выводу, что распределение счастья по жизни радикально изменилось. Результатами их работы поделилась газета The Guardian.
Ранее считалось, что условный график счастья в жизни выглядел как парабола: судя по ответам, среднестатистический человек ощущал себя наиболее счастливым в ранней юности и пожилом возрасте, а в середине был провал, приходящийся как раз на пресловутый «кризис среднего возраста».
Теперь же этот график выглядит скорее как постепенно возрастающая прямая: чем старше становится человек, тем более счастливым он себя ощущает. Иными словами, заключают ученые, на смену кризису среднего возраста приходит кризис юности.
Согласно данным исследования, показатели счастья и удовлетворенности жизнью среди молодых юношей и девушек во всех шести странах за последние 25 лет неуклонно снижаются.
Ученые связывают это с растущей технологизацией общества: культурой потребления информации в интернете и с помощью смартфонов. Образы в медиа и социальных сетях создают недостижимые образы счастья, которые все время находятся перед глазами и вызывают у потребителей разочарование в повседневности и недовольство собственными успехами.
«Мы можем столкнуться с потерянным поколением», — рассуждает Бланчфлауэр, добавляя, что кроме положительных образов на ощущения молодежи влияет рост кибербуллинга и унизительных и оскорбительных комментариев в интернете.
«Молодые люди чувствуют себя в изоляции. Проблема не в том, что они сидят в телефонах, проблема в том, чем они больше не занимаются: меньше встречаются с друзьями, общаются лично, меньше занимаются сексом, в конце концов», — продолжает ученый, уверенный, что это рано или поздно приведет к глобальному кризису.
Что с этим делать и как обратить ситуацию, эксперты пока не знают. По словам Бланчфлауэра, еще в 2020 году ему казалось, что параболообразный график наблюдается во всех 150 странах, данные из которых он изучал, но благодаря своему соавтору Джин Твендж он убедился, что с 2013 года данные начали изменяться.
Сначала мы думали, что дело в коронавирусе, но все началось еще раньше, задолго до 2020 года.
Другие исследования показывают, что на низкий уровень счастья у молодежи влияет разрыв между поколениями, отсутствие норм и правил в социальных медиа, нестабильность на рынке труда и нарастающий климатический кризис. В результате современные молодые люди чаще рискуют заработать психические расстройства, одновременно с этим оставшись без работы.
Эта ситуация грозит проблемами не только у самих молодых людей: кризис может далеко идущие последствия для общества, экономики и рынка труда: молодые люди могут начать чаще бросать школу и хуже учиться, что в общей картине негативно скажется на качестве новой рабочей силы.
По словам ученых, это один из ключевых мировых кризисов, которые грозят человечеству в ближайшее время, и они продолжат его изучать в надежде найти способ справиться с новой проблемой. «Мы думали, что, взрослея, человек постепенно разочаровывается в жизни, а потом понимает, что жизнь — неплохая штука, и его отношение меняется. Видимо, теперь среднестатистический человек чувствует себя иначе», — пессимистично заключают исследователи.
Ранее рассказывали, что молодежь чаще испытывает стресс и перегрузку от личного общения и шумных мест — с чем это связано и как подрастающее поколение с этим справляется, рассказываем в отдельном материале.