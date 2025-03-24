Эксперты рассказали, почему требование «Эрмитажа» оплачивать фотосъемку правомерно

В дальнейшем выяснилось, что девушки действительно пытались провести коммерческую съемку в музее. Вечером 22 марта в соцсетях данных блогеров были размещены фотографии из Эрмитажа с упоминанием магазина одежды, который они собирались пропиарить. Следом эти фотографии опубликовали и в аккаунте самого магазина. Но вскоре упоминание бренда было удалено из соцсетей девушек, а на следующий день — и сами фотографии. Предположительно, их удаление связано с начавшимся после публикации фотографий хейтом в адрес блогеров. Подписчики писали, что они, демонстрируя богатый образ жизни, пожалели символическую плату, вместо того, чтобы провести съемку по правилам.