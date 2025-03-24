Эксперты рассказали, почему требование «Эрмитажа» оплачивать фотосъемку правомерно

Скандал вокруг «Эрмитажа»
В последние дни в СМИ активно обсуждается скандал, разгоревшийся вокруг Эрмитажа. Двух девушек не пустили в музей из-за внешнего вида. В частности, сотрудницу учреждения смутило то, что посетительницы были «слишком нарядными», а значит, собираются провести коммерческую съемку, за которую, согласно правилам музея, предполагается отдельная плата в размере 10 тысяч рублей.
Сами посетительницы утверждали, что их внешний вид не отличался от повседневного. Кроме того, у них с собой не было профессиональной аппаратуры и вещей для переодевания.
Уточняется, что на экспозициях музея разрешено проводить любительскую фото- и видеосъемку кроме специальных мест, где действует запрет на это. Костюмированной съемкой считается фотосессия ее участников в торжественной одежде, которая соответствует обстановке парадных и экспозиционных залов музея.
В дальнейшем выяснилось, что девушки действительно пытались провести коммерческую съемку в музее. Вечером 22 марта в соцсетях данных блогеров были размещены фотографии из Эрмитажа с упоминанием магазина одежды, который они собирались пропиарить. Следом эти фотографии опубликовали и в аккаунте самого магазина. Но вскоре упоминание бренда было удалено из соцсетей девушек, а на следующий день — и сами фотографии. Предположительно, их удаление связано с начавшимся после публикации фотографий хейтом в адрес блогеров. Подписчики писали, что они, демонстрируя богатый образ жизни, пожалели символическую плату, вместо того, чтобы провести съемку по правилам.
Запрет фотосессий в музее
В самом Эрмитаже после разразившегося резонанса пригрозили и вовсе запретить фотосессии в музее.
«Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить её», — говорится в публикации музея.
В Эрмитаже считают, что скандал «позволил блогеру поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд, который, видимо, не нашёл средств на законную рекламу». Также в музее указали на нестыковки, на которые обратили внимание подписчики самих блогеров.
О том, насколько допустимо взимать плату за коммерческие съемки в культурных учреждениях, а также о правомерности решения не пускать девушек в музей лишь на основании их внешнего вида, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
Взимание платы за коммерческую съемку — мировая практика
Член Совета гильдии маркетологов Николай Григорьев отметил, что практика взимания музеями платы за дополнительные услуги вполне нормальна.
«Я считаю, что это совершенно нормально, поскольку это распространенная мировая практика», — сказал он.
Говоря о решении сотрудницы «Эрмитажа» не пускать девушек лишь на основании внешнего вида, Григорьев отметил, что это вопрос дискуссионный, который подлежит обсуждению.
Сотрудница «Эрмитажа» действовала в соответствии с инструкцией
Директор фестиваля «Такой Зощенко?!» Людмила Пергамент также отметила, что взимание платы за коммерческую съемку вполне правомерно.
«У большинства музеев есть дополнительная услуга, которую можно оплатить в кассе музея и провести фотосъемку как коммерческую, так и личную, семейную. Я много раз встречалась с этим и в России, и за границей. Поэтому то, что “Эрмитаж” просит дополнительную плату за коммерческую съемку, я не вижу в этом ничего плохого», — сказала Пергамент.
Сотрудница музея, которая отказалась пустить девушек, по мнению эксперта, действовала в соответствии с инструкцией.
«У всех сотрудников “Эрмитажа” есть инструкция, в которой оговаривается, как они должны в той или иной ситуации действовать. А они свои инструкции не просто так пишут. Поэтому уверена, что если сотрудница действовала по инструкции, то делала все правомерно», — заключила она.