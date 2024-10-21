Эксперты медиакоммуникационного проекта КРОС назвали 6 самых тревожных тем для россиян

Одной из самых тревожных тем для жителей России стала ситуация в приграничных районах — главным образом, в Курской и Белгородской областях. При этом людей волновал не только сам факт боевых действий на территории страны, но и то, как он отразится на привычной жизни: будет ли эвакуация местных жителей и помощь беженцам, каковы риски новой мобилизации. О том, что эта тема действительно может беспокоить многих россиян, говорят и психологи — летом 2024 года для Psychologies они рассказали, как справиться с подобными стрессовыми ситуациями и поддержать себя.