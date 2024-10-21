Эксперты медиакоммуникационного проекта КРОС назвали 6 самых тревожных тем для россиян

Что тревожит россиян больше всего
Эксперты медиакоммуникационного проекта КРОС назвали несколько самых тревожных вопросов для россиян осенью 2024 года. В основе их исследования — анализ СМИ и соцсетей: специалисты изучили, какие темы и новости освещались в медиа чаще всего и как на них реагировали пользователи интернета.
«Заметно, что люди болезненно реагируют на любые попытки вмешательства в их частную и личную жизнь. YouTube, квадроберы, чайлдфри — это все именно об этом, — поделилась Ксения Касьянова, вице-президент КРОС. — Не случайно, что в этом квартале, к примеру, в топе практически нет социально-экономических тревожностей, так как к материальным трудностям люди адаптируются».
1. Ситуация на границах России
Одной из самых тревожных тем для жителей России стала ситуация в приграничных районах — главным образом, в Курской и Белгородской областях. При этом людей волновал не только сам факт боевых действий на территории страны, но и то, как он отразится на привычной жизни: будет ли эвакуация местных жителей и помощь беженцам, каковы риски новой мобилизации. О том, что эта тема действительно может беспокоить многих россиян, говорят и психологи — летом 2024 года для Psychologies они рассказали, как справиться с подобными стрессовыми ситуациями и поддержать себя.
2. Замедление YouTube
Проблемы с работой популярного видеохостинга начались еще летом 2024 года. Доступ к нему, как пишут пользователи, «ограничен» как с мобильных устройств, так и с компьютера — ролики загружаются очень долго, а в ленте не видны превью видео. При этом YouTube продолжает оставаться одним из самых популярных сервисов в России: как показывает статистика, регулярно его смотрят 90% россиян.
3. Проблемы с мигрантами
После теракта в «Крокусе» весной 2024 года, который, как установило следствие, осуществили граждане Таджикистана, в российских медиа и соцсетях все чаще обсуждается проблема мигрантов, а политики призывают ужесточить условия их приема на работу, ограничить возможности въезда и применить другие меры. Эксперты отмечают, что тревожность от этой вопроса довольно «устойчива» — россиян беспокоят не только возможные решения властей и конфликты, которые происходят между мигрантами и местными жителями в разных городах, но и то, как ограничительные нововведения могут навредить экономике и превысит к нехватке рабочих рук.
4. Развод Шамана
Расставание Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, с супругой вызвало большой резонанс в соцсетях. Его фигура, как отмечают специалисты КРОС, привлекла внимание россиян из-за несоответствия образа артиста с его реальными поступками: поклонников, не говоря уже о хейтерах, возмутило, что певец, выступавший за «традиционные семейные ценности», решил развестись в Год семьи.
5. Запрет чайлдфри
17 октября 2024 года Госдума приняла закон о запрете «пропаганды» чайлдфри. Эту идею разделяют далеко не все россияне: 48%, к примеру, уверены, что сторонников идеи не заводить детей штрафовать не следует, а обратную точку зрения поддерживают лишь 44%. Помимо обсуждения самого феномена чайлдфри, жители России часто дискутируют о том, как именно будет трактоваться закон и как он отразится на обществе. О том, кто такие чайлдфри и почему они вызывают такой негатив в своей адрес, Psychologies в сентябре 2024 года рассказывала психолог Екатерина Егорова.
6. Квадроберы и фурри
Не меньше, чем чайлдфри, тревогу вызывают квадроберы и фурри — и их некоторые политики и общественные деятели призывают также запретить, если и вовсе не признать экстремистами. Отношение к этим субкультурам у россиян также неоднозначное — например, большинство воспринимает детей-квадроберов нейтрально и не считает, что их нужно запрещать с точки зрения закона.