Эксперты: лишат ли россиян All-inclusive в турецких отелях

Происки конкурентов
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко называет разговоры о возможных ограничениях шведских столов в турецких отелях «очередным информационным вбросом». По его словам, подобные темы поднимаются с завидной регулярностью — только в этом году он насчитал уже 3−4 таких случая. В разговоре с ВФокусе Mail Осауленко подчеркнул, что именно благодаря услуге «все включено» Турция остается лидирующим направлением для россиян.
Эксперт уверен, что гостиницы сами заинтересованы в таком формате, так как гости тратят свои деньги внутри экосистемы, активно пользуясь спа-центрами, барами и другими платными услугами. При этом, как правило, цены на территории курорта гораздо выше, чем «за забором отеля».
«Слухи о массовом отказе от системы “все включено” вырваны из контекста. Каждый раз когда поднимается эта тема, я не жду радикальных изменений. Это элемент конкурентной борьбы. Россия входит в топ-3 по тратам на туризм, и курорты борются за наших туристов», — подчеркнул Александр Осауленко.
По его словам, Турция остается главным курортом для жителей России, опережая Египет, Таиланд и Абхазию. В 2025 году ожидалось, что страну посетят 7 млн россиян. Эксперт считает, что отдельные отели могут поэкспериментировать с форматами питания и перейти, например, на систему a la carte — так называется обслуживание в ресторане по меню. Однако это не убьет all-inclusive.
Государство в этот процесс не вмешивается — это сугубо решение бизнеса, и большинство отелей не планировали и не планируют отказываться от системы, которая приносит им неплохую прибыль и стабильный поток постояльцев.
По его мнению, любые изменения в турецком туризме напрямую затронут миллионы россиян.
«All-inclusive не только удобен, но и экономит бюджеты семей, делая отдых доступным. Вбросы могут сеять панику, но они не приведут к оттоку туристов, потому что россияне ценят стабильность и комфорт. А Турция за последние двадцать лет себя в этом зарекомендовала как никто другой», — пояснил директор ассоциации «Турпомощь».
Стратегия сокращения отходов
Президентский совет по сельскому хозяйству и продовольственной политике Турции раздумывает над сокращением количества пищевых отходов, которые достигли 23 миллионов тонн в год. В перерасчете на человека получается 102 кг пищевого мусора в год. Преимущественно — это фрукты, овощи и хлеб. Чиновники уверены, что виной тому укоренившаяся в стране культура «открытого шведского стола», популярная в отелях Турции. Сообщается, что подготовленный отчет будет представлен президенту Реджепу Тайипу Эрдогану для разработки последующих мер продовольственной безопасности.
Согласно «Докладу об отходах за 2025 год» Турецкого фонда по предотвращению отходов (TİSVA), примерно треть продуктов питания, производимых в мире, теряется или идет в отходы. Это обходится мировой экономике примерно в $1 трлн каждый год.
По словам турецкого эксперта Рамазана Бингеля, до 40% деликатесных продуктов портится еще до потребления, а каждый гость шведского стола оставляет около 150 граммов несъеденной еды.
«В разных исследованиях фигурируют разные показатели об отходах. Кто-то пишет про 60%, кто-то про 40%. Это ставит саму методику подсчета под большой вопрос. Понятное дело, что разброс данных объясняется различиями в алгоритмах учета. Однако многие отели не раскрывают реальные объемы отходов», — заключил Осауленко.
Дарья Баева