Эксперты: лишат ли россиян All-inclusive в турецких отелях

«All-inclusive не только удобен, но и экономит бюджеты семей, делая отдых доступным. Вбросы могут сеять панику, но они не приведут к оттоку туристов, потому что россияне ценят стабильность и комфорт. А Турция за последние двадцать лет себя в этом зарекомендовала как никто другой», — пояснил директор ассоциации «Турпомощь».