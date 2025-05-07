Эксперты: кому выгодна война между Индией и Пакистаном

Обмен ударами между Индией и Пакистаном
В ночь с 6 на 7 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против террористических группировок «Джайш-и-Мухаммед»* и «Лашкар-е-Тайба»* (организация признана террористической и запрещена в РФ), находящихся на территории Пакистана.
По информации Минобороны Индии, ВВС страны нанесли удары по девяти объектам на территории исламской республики. Как сообщает Associated Press, Индия запустила три ракеты по контролируемой Пакистаном части района Кашмир, а также по провинции Пенджаб. Одна из них поразила мечеть в городе Бахавалпур.
В ответ Пакистан нанес ответные удары по территории Индии в рамках «процесса возмездия», передает Pakistani Samaa TV. Вооруженные силы исламской республики поразили штаб бригады индийских вооруженных сил, а также сбили пять истребителей ВВС Индии.
Согласно данным полиции Индии, в результате ударов погибли 10 граждан страны, еще 48 пострадали. Власти Пакистана сообщили о 26 жертвах и 46 раненых.
Обострение отношений между двумя странами началось после теракта в туристическом городе Пахалгам, расположенном в индийском Джамму и Кашмире, который произошел 22 апреля. Тогда погибли 25 граждан Индии и 1 непалец.
Индийские власти обвинили Пакистан в случившемся. Следом из Нью-Дели выслали пакистанских дипломатов. Исламская республика, в свою очередь, отрицает причастность к теракту. Пакистанские власти в ответ закрыли воздушное пространство для индийских авиакомпаний.
О том, кому выгодно противостояние Индии и Пакистана и кто виноват в произошедшем, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
За конфликтом стоит Запад, который преследует две цели
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что напряженность между Индией и Пакистаном выгодна странам Запада.
«Я уверен, что за этим конфликтом стоит третья сторона, которая спровоцировала его и выступает его заказчиком. Это Коллективный Запад. Я не говорю об администрации Трампа, но в США есть силы, связанные с остальным англосаксонским миром, а именно с Великобританией, Канадой, Австралией», — сказал Перенджиев.
По его словам, спровоцировав напряженность, Коллективный Запад пытается решить две задачи.
«Здесь четко просматривается желание помешать формированию международного транспортного коридора “Север — Юг”, который проходит через Россию, Азербайджан, Иран и Индию. Также к нему подключаются государства Средней Азии. И все эти коридоры соединяются с китайским проектом “Один пояс — один путь”. Этот проект крупный и глобальный, но не западный. Поэтому Запад рассматривает этот проект как вызов своему глобальному лидерству», — добавил спикер.
Второй задачей, которую решает Запад, по мнению Перенджиева, является стремление нарушить баланс в стане Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Кроме того, и Индия, и Пакистан состоят в Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому, стравливая их, Запад хочет вызвать кризис в самой ШОС», — считает политолог.
По его словам, ШОС могла бы провести расследование из-за теракта, произошедшего 22 апреля, и выяснить, кто стоит за террористами, которые скрываются на территории Пакистана. Он уверен, что не стоит всю вину сваливать именно на Исламабад, поскольку у радикалов могут быть другие заказчики в лице Коллективного Запада.
Война может продлиться достаточно долго
Политолог Юрий Светов придерживается иной точки зрения. По его мнению, в данном противостоянии не следует искать след третьей стороны, поскольку напряженность между Индией и Пакистаном имеет давнюю историю.
«Но в напряженности между ними виноваты англичане, которые разделили свою колонию на два государства — Индию и Пакистан — и разделили их по религиозному признаку. Для этого несколько миллионов человек, исповедовавших индуизм, с территории будущего Пакистана переселили в Индию, а из Индии несколько миллионов мусульман переселили в Пакистан. И эти люди — это взрывной элемент, они помнят о своих родных местах», — сказал Светов.
Также он напомнил, что Индия и Пакистан уже воевали несколько раз, причем в результате этих войн Пакистан утратил Восточную Бенгалию, которая была провозглашена независимой Республикой Бангладеш.
Светов не исключает, что конфликт между Индией и Пакистаном может продлиться достаточно долгое время, поскольку предыдущие войны между этими странами также не оканчивались быстро.