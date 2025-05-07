Эксперты: кому выгодна война между Индией и Пакистаном

«Но в напряженности между ними виноваты англичане, которые разделили свою колонию на два государства — Индию и Пакистан — и разделили их по религиозному признаку. Для этого несколько миллионов человек, исповедовавших индуизм, с территории будущего Пакистана переселили в Индию, а из Индии несколько миллионов мусульман переселили в Пакистан. И эти люди — это взрывной элемент, они помнят о своих родных местах», — сказал Светов.