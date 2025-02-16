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Эксперты кислых щей: кто такие коучи и как не нарваться на мошенников

В Госдуме собираются разработать профессиональные стандарты для коучей. Это бизнес-тренеры, которые проводят платные семинары о том, как достичь успеха и, например, заработать миллион. Авторы инициативы считают, что пришло время навести порядок в этой сфере. В России сейчас три тысячи сертифицированных коучей. В разы больше тех, кто работает без лицензии и чья профпригодность под большим вопросом.

Госдума разрабатывает профессиональные стандарты для коучей с 2019 года — уже тогда в России работали порядка трех с половиной тысяч сертифицированных наставников и в разы больше тех, кто практиковал без лицензий, подтверждая свои компетенции разве что рублем наивных граждан.

— Дело в том, что профессиональная деятельность коучей регулируется не на уровне государства, а стандартами различных ассоциаций и федераций, каждая из которых предлагает свой набор требований к опыту, уровню образования, профессиональной этике, — рассказывает сертифицированный международной федерацией коучинга ICF Russia Chapter бизнес-ментор, предпринимательница Ольга Вильковская. — Например, в ICF требования проходить обязательные супервизии для коуча нет, а в Федерации профессиональных коучей и наставников (ФПКиН) в России такое требование является обязательным для коуча, который претендует даже на самый первый квалификационный уровень — коуч-практик ФПКиН.

Вычислить еще «на берегу»

Поскольку четкого юридического определения, кого считать инфоцыганами, а кого предпринимателями в сфере инфобизнеса и консалтинга, до сих пор нет, специалисты советуют вычислять мошенников самостоятельно и, что называется, «на берегу».

— Первое, что должно насторожить — тип завлечения. Инфоцыгане обычно показывают фото своей роскошной жизни, при этом чаще всего для съемки дорогие вещи и автомобили арендуются. Также потенциальным участникам приводятся восторженные отзывы других клиентов, но это не всегда правда. Поэтому можно обратиться в Роспотребнадзор по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ «Обман потребителя, введение в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара», — поясняет адвокат Филипп Наставшев.

Другая характерная «фишка» инфоцыган — использование чужих и не слишком новых разработок, в том числе нарушение авторских прав. Так что если вы поняли, что влипли и подарили деньги мошенникам, можно попробовать привлечь «гуру» за использование чужого интеллектуального труда. Например, если он выдает кейсы из чужих книг за свое ноу-хау. Для этого нужно разыскать самого правообладателя, а затем обратиться в суд с требованием привлечь злоумышленника по ст. 1229 ГК РФ.

Психолог, НЛП-тренер Сергей Алхутов советует обращать внимание на тип мотивации и целеполагания. И то, и другое должно быть реалистичным и «экологичным».

— В НЛП есть такая методика, как рамка спецификации цели. Это означает, что, прежде чем приступать к воплощению в жизнь грандиозных планов, нужно проверить их на жизнеспособность. Инфоцыгане действуют по принципу: «Вижу цель, не вижу препятствий». Звучит завлекательно, но совершенно нереалистично. Очень важно задать себе вопрос, а есть ли у меня доступ к необходимым для решения той или иной задачи ресурсам? Если вы хотите открыть бизнес, хватит ли вложений, знаний, можете ли вы собрать качественную команду, есть ли партнеры.

Другой важный момент — цель должна быть сформулирована очень конкретно: хочу выйти на доход в 150 тысяч в ближайшие три месяца, а не стать «счастливым и богатым».

Богатство вообще понятие слишком расплывчатое, богат ли владелец десяти ларьков на Сходненском рынке? В сравнении с офисным клерком — да. В сравнении с фигурантом рейтинга Форбс — нищ.

Миллиардная пустышка

По самым скромным подсчетам, объем рынка онлайн-курсов оценивается в сто миллиардов рублей, а бизнес-тренингов — в 10 миллиардов, в сегменте занято около 500 тысяч человек. Это значит, что сфера растет и готова стать отраслью. Дел, связанных с инфоцыганами, было немало. Недавно в Москве закрыли последний офис блогера-трансформатора Дмитрия Портнягина, обучавшего ведению бизнеса с китайцами — ему запретили общаться с потерпевшими, пользоваться средствами связи и заставили выплатить долг в 180 млн рублей потерпевшим по решению суда. Также ему и его жене Екатерине вменили неуплату налогов на сумму более 124 млн, а также отмывание денежных средств. У канала Портнягина было 1,4 миллиона подписчиков, а под его авторством выходила трилогия «Трансформатор 1. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать», «Трансформатор 2. Как развить скорость в бизнесе и не сгореть», «Трансформатор 3. В чем сила, бро?».

Будем успешными и счастливыми

Частный инвестор, трейдер Александр Силаев, отмечает, что гуру «лохомаркетинга» обожают давать «гарантии».

— Разумный человек принимает вероятностный характер мира, а жертва мошенников любит, чтобы было заоблачно, но быстро и четко. Если меня спросят, сколько зарабатывает мой торговый робот на бирже, я задам кучу вопросов и дам очень неопределенный ответ. Вроде того, что «при сайзе (биржевой термин, объем заявки, сделки, торгов. — “ВМ”) 200 процентов давал от +200 процентов до −20 процентов за год, а вообще как вам повезет».

Директор по продажам, предприниматель Ольга Чистякова, считает, что начинающим бизнесменам участвовать в тренингах очень полезно, а чтобы отличить деловой подход от болтологии, нужно тщательно изучить программу и темы занятий.

— Самые популярные сегодня темы на бизнестренингах — стартапы, тренды на маркетплейсах, новые франшизы, к примеру детское такси. Бизнес-тренеры не только вдохновляют, но и делятся своим опытом, обсуждают актуальные рекламные и управленческие инструменты, — рассказала собеседница.

По наблюдению Ольги Чистяковой, тренинги бывают очень атмосферными, иногда они проводятся в нестандартной обстановке, например на рыбалке на Финском заливе. Имена ведущих бизнес-коучей на слуху, но все равно ошибиться может даже самый опытный покупатель такого рода услуг. Часто очковтирателей видно сразу — большую часть аудитории составляют женщины за 50, которые сидят в конференц-зале гостиницы и скандируют: «Будем богатыми, будем счастливыми!».

Психолог Илья Шабшин напоминает, что идея легких денег «здесь и сейчас» родом из лихих девяностых, люди поддаются на уловки инфоцыган, потому что манипуляция с обещанием легкого успеха затмевает разумный скептицизм.

— В советском детстве нам объясняли: если хочешь быть успешным, нужно много учиться и работать. Покажешь выдающиеся результаты, станешь героем труда, стахановцем, а может быть, академиком и лауреатом Госпремии. Социальный контекст с тех пор сильно изменился, при нестабильном рынке даже самый упорный труд ничего не гарантирует, при этом богатых людей становится все больше и больше. Их успех на виду — повсюду дорогие автомобили, роскошные загородные особняки. В этих условиях у многих людей сбиваются «прицелы» — им кажется, что богатая красивая жизнь всегда рядом, нужно просто волшебную щуку поймать.

Не только халявщики

Конечно, в объятия инфоцыган попадают не только убежденные халявщики. Другая постоянная добыча — специалисты, решившие монетизировать свои знания и попытать счастья в поле… Примерно год тому назад автору этих строк пришла в голову идея, и я решила поискать бизнес-наставника, который поможет мне открыть онлайн-курс культурной журналистики. Кинула свой запрос в рекомендованный знакомыми чат, и началось…

Первым, кто откликнулся на запрос, был Валентин, он позиционировал себя как бизнес-коуч с двадцатилетним стажем. Начал бодро — рассказал, что экспертам, проработавшим всю жизнь в найме, как алмазу огранка, нужна правильная «упаковка», и тут же выложил свой «прайс» — 16 тысяч участие в онлайн-группе, 170 тысяч рублей — личное наставничество, в ходе которого коуч обещал открыть секрет эксклюзивной, самоокупающейся «воронки» продаж, благодаря которой лично он вот уже десять лет проживет в Дубае. В подтверждение сказанного Валентин выслал вам свое фото с пляжа «прямо сейчас»… Едва отделалась от этого гуру, как мне позвонила Татьяна, "бизнеспсихолог, расстановщик, ведущая коучинговой игры.

— Татьяна, в чем заключается ваша игра? — спросила я у наставницы.

— Это как мастермайнд (групповой формат работы, где участники помогают друг другу. — «ВМ») для людей, которые хотят перестать работать на дядю, научиться заявлять о себе свободно и избавляться от внутренних зажимов, — сообщила она и сразу же высылает реквизиты личной карты. Ну вот так запросто, посемейному, без лишних накладных и робокасс. Игра — 15 тысяч, личная консультация — 8,5 тысячи, и это еще скромно. Через два часа мой телефон просто разрывался от предложений «советников больших бизнесов».

Поначалу я на полном серьезе говорила, что я искусствовед, журналист, начинала еще в 90-х, училась у серьезных людей. Но подавляющее большинство коучей, похоже, просто не понимали половины слов.

— Аудитории не важно, как писать эти ваши «эссы», люди хотят знать, как им разбогатеть! — выносили коучи свой вердикт.

Вешай объявление, хоть на заборе

— Если ты будешь рассказывать, у кого ты училась, где работала, клиент сразу уйдет, для него это белый шум, — пояснил молодой выпускник очень рейтингового экономического вуза, продюсер по запускам Леша Офферист. В псевдониме, напоминающем о товарище Бендере, на самом деле зашит главный «смысл» инфоцыганства — так они называет крючок, на который «продюсер», как рыбу на червя, цепляет своих жертв — будущих учеников. Это был очень демократичный коуч — за «какие-то 50 тысяч», разумеется наличными или переводом, предложил составить мой первый «оффер». Иными словами, «грамотное» предложение услуг, которое впоследствии мне посоветовали самостоятельно рассылать по соцсетям. На вопросы, как раскрутить канал, где найти подписчиков и прочую конкретику, он отвечал очень невнятно — вроде подпиши друзей. В общем, дай денег и вешай свое предложение хоть на заборе.

Самое главное, по мнению «экспертов» от инфобиза, нащупать боль своих потенциальных клиентов. Это, конечно, деньги, вернее их тотальный дефицит, выгорание от рутинной работы в офисе, сложные или, как сейчас принято говорить, «токсичные» отношения в коллективе, недостаток личного времени.

Идеальный «офферист» пускает клиента «по воронке» — из точки «А» в точку «В», где «А» — это история о том, как плохо жилось до знакомства с волшебной методикой, и «В» — дольче вита после. Можно на личном примере. Это вызывает доверие. Важно, чтобы перемены произошли относительно недавно, а доход вырос в ХХХ раз незамедлительно, как то денежное дерево, что сажал Буратино с Лисой и Котом на Поле чудес.

— Ранее я упоминала, что весной произошло жесткое выгорание. Зашивалась на работе, в приоритете стояли чужие задачи, выходных не было. А если и были, то в ноутбуке, за созвонами, а как подарок себе — поход в кафе, булочка или кино. Вместо полноценного дня без работы в голове — живописует свою прежнюю жизнь в прошлом маркетолог, а сейчас инфобизнеcвумен и эксперт по продажам Маша.

Если вы подпишитесь на ее канал, то она, как и абсолютное большинство подобных гуру, пришлет вам страшно эксклюзивный, разработанный в соавторстве с британскими учеными уникальный «гайд» (путеводитель-инструкция). Не удивляйтесь, если это будет простейшая презентация с картинками, которой сейчас, по-моему, учат в средней школе. Ну, например, веселая девочка на фоне деревьев. И откровение: «То, что начало меня выводить из выгорания — фокус на заботе о себе и новые привычки в жизни. Сейчас в моей неделе есть 2−3 раза бассейн и сауна. Прогулки от 5000 шагов ежедневно. Занятия английским. Игра в мафию. При этом в работе постоянно новые клиенты, консультации».

Что она продает? Конечно же, эфиры (ETH — криптовалюта, используемая для различных целей в сети Ethereum), в которых рассказывает, как в 2025 году монетизировать телеграмканал с нуля и заработать +5000 аудитории и 90 млн рублей. За что ей платят? Маша, как и все «инфобизнесмены», знает секретную «воронку» продаж или владеет чат-ботом, который продает и продает, пока она в хамаме нежится.

— Душа, конечно, просит чудес, но никакого волшебного инструмента продаж нет, а если бы это было, то все бы об этом знали и им пользовались, — считает менеджер по оптовым продажам Светлана Зимина. — Технология продаж вообще не меняется — они держатся на репутации, аккуратности, честности, отношении к клиентам как к коллегам и партнерам.

Все частные предприниматели сходятся в одном — тренинги и коучи им очень нужны, но от золотых гор и «продай мне ручку» рынок инфоуслуг пора избавить…

В ТЕМУ.

Стремление к успеху — это нормальное явление, когда человек хочет зарабатывать, получить должность, пользоваться качественными и статусными услугами. Культ успеха — это невротическое убеждение, что всего этого нужно достичь как можно быстрее. Первые книги по саморазвитию и достижению успеха появились в США в 20-х-30-х годах XX века, в годы Великой депрессии. Именно тогда полки книжных магазинов заполнили труды Дейла Карнеги, Уоллеса Уоттлза, Наполеона Хилла и многих других, обещавших научить бедняков зарабатывать баснословные суммы и стать хозяевами мира. Тогда же и родилась «американская мечта», которая выражалась в стремлении к бесконечному успеху и богатству.

СПРАВКА.

Инфоцыганство — термин с негативным окрасом, используемый для обозначения действий определенных людей или группы, которые посредством интернет-каналов вводят в заблуждение и манипулируют с целью личной выгоды. Они предлагают курсы и «обучения», не несущие никакой ценности, и вместо знаний прибегают к эзотерическим практикам, популярной психологии, сводящейся к вере в себя и желанию стать успешным и богатым. Обещание быстрого успеха затмевает здравый смысл благодаря эффекту Даннинга-Крюгера. Это когнитивное искажение, когда человеку кажется, что он прекрасно разбирается в той или иной сфере, хотя на самом деле его знания поверхностны. Согласно этой гипотезе высококвалифицированные специалисты, наоборот, склонны занижать оценку своих способностей.