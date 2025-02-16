Эксперты кислых щей: кто такие коучи и как не нарваться на мошенников

По самым скромным подсчетам, объем рынка онлайн-курсов оценивается в сто миллиардов рублей, а бизнес-тренингов — в 10 миллиардов, в сегменте занято около 500 тысяч человек. Это значит, что сфера растет и готова стать отраслью. Дел, связанных с инфоцыганами, было немало. Недавно в Москве закрыли последний офис блогера-трансформатора Дмитрия Портнягина, обучавшего ведению бизнеса с китайцами — ему запретили общаться с потерпевшими, пользоваться средствами связи и заставили выплатить долг в 180 млн рублей потерпевшим по решению суда. Также ему и его жене Екатерине вменили неуплату налогов на сумму более 124 млн, а также отмывание денежных средств. У канала Портнягина было 1,4 миллиона подписчиков, а под его авторством выходила трилогия «Трансформатор 1. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать», «Трансформатор 2. Как развить скорость в бизнесе и не сгореть», «Трансформатор 3. В чем сила, бро?».