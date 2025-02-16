Эксперты кислых щей: кто такие коучи и как не нарваться на мошенников

Госдума разрабатывает профессиональные стандарты для коучей с 2019 года — уже тогда в России работали порядка трех с половиной тысяч сертифицированных наставников и в разы больше тех, кто практиковал без лицензий, подтверждая свои компетенции разве что рублем наивных граждан.
— Дело в том, что профессиональная деятельность коучей регулируется не на уровне государства, а стандартами различных ассоциаций и федераций, каждая из которых предлагает свой набор требований к опыту, уровню образования, профессиональной этике, — рассказывает сертифицированный международной федерацией коучинга ICF Russia Chapter бизнес-ментор, предпринимательница Ольга Вильковская. — Например, в ICF требования проходить обязательные супервизии для коуча нет, а в Федерации профессиональных коучей и наставников (ФПКиН) в России такое требование является обязательным для коуча, который претендует даже на самый первый квалификационный уровень — коуч-практик ФПКиН.
Вычислить еще «на берегу»
Поскольку четкого юридического определения, кого считать инфоцыганами, а кого предпринимателями в сфере инфобизнеса и консалтинга, до сих пор нет, специалисты советуют вычислять мошенников самостоятельно и, что называется, «на берегу».
— Первое, что должно насторожить — тип завлечения. Инфоцыгане обычно показывают фото своей роскошной жизни, при этом чаще всего для съемки дорогие вещи и автомобили арендуются. Также потенциальным участникам приводятся восторженные отзывы других клиентов, но это не всегда правда. Поэтому можно обратиться в Роспотребнадзор по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ «Обман потребителя, введение в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара», — поясняет адвокат Филипп Наставшев.
Другая характерная «фишка» инфоцыган — использование чужих и не слишком новых разработок, в том числе нарушение авторских прав. Так что если вы поняли, что влипли и подарили деньги мошенникам, можно попробовать привлечь «гуру» за использование чужого интеллектуального труда. Например, если он выдает кейсы из чужих книг за свое ноу-хау. Для этого нужно разыскать самого правообладателя, а затем обратиться в суд с требованием привлечь злоумышленника по ст. 1229 ГК РФ.
Психолог, НЛП-тренер Сергей Алхутов советует обращать внимание на тип мотивации и целеполагания. И то, и другое должно быть реалистичным и «экологичным».
— В НЛП есть такая методика, как рамка спецификации цели. Это означает, что, прежде чем приступать к воплощению в жизнь грандиозных планов, нужно проверить их на жизнеспособность. Инфоцыгане действуют по принципу: «Вижу цель, не вижу препятствий». Звучит завлекательно, но совершенно нереалистично. Очень важно задать себе вопрос, а есть ли у меня доступ к необходимым для решения той или иной задачи ресурсам? Если вы хотите открыть бизнес, хватит ли вложений, знаний, можете ли вы собрать качественную команду, есть ли партнеры.
Богатство вообще понятие слишком расплывчатое, богат ли владелец десяти ларьков на Сходненском рынке? В сравнении с офисным клерком — да. В сравнении с фигурантом рейтинга Форбс — нищ.
Миллиардная пустышка
По самым скромным подсчетам, объем рынка онлайн-курсов оценивается в сто миллиардов рублей, а бизнес-тренингов — в 10 миллиардов, в сегменте занято около 500 тысяч человек. Это значит, что сфера растет и готова стать отраслью. Дел, связанных с инфоцыганами, было немало. Недавно в Москве закрыли последний офис блогера-трансформатора Дмитрия Портнягина, обучавшего ведению бизнеса с китайцами — ему запретили общаться с потерпевшими, пользоваться средствами связи и заставили выплатить долг в 180 млн рублей потерпевшим по решению суда. Также ему и его жене Екатерине вменили неуплату налогов на сумму более 124 млн, а также отмывание денежных средств. У канала Портнягина было 1,4 миллиона подписчиков, а под его авторством выходила трилогия «Трансформатор 1. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать», «Трансформатор 2. Как развить скорость в бизнесе и не сгореть», «Трансформатор 3. В чем сила, бро?».
Будем успешными и счастливыми
Частный инвестор, трейдер Александр Силаев, отмечает, что гуру «лохомаркетинга» обожают давать «гарантии».
— Разумный человек принимает вероятностный характер мира, а жертва мошенников любит, чтобы было заоблачно, но быстро и четко. Если меня спросят, сколько зарабатывает мой торговый робот на бирже, я задам кучу вопросов и дам очень неопределенный ответ. Вроде того, что «при сайзе (биржевой термин, объем заявки, сделки, торгов. — “ВМ”) 200 процентов давал от +200 процентов до −20 процентов за год, а вообще как вам повезет».
Директор по продажам, предприниматель Ольга Чистякова, считает, что начинающим бизнесменам участвовать в тренингах очень полезно, а чтобы отличить деловой подход от болтологии, нужно тщательно изучить программу и темы занятий.
— Самые популярные сегодня темы на бизнестренингах — стартапы, тренды на маркетплейсах, новые франшизы, к примеру детское такси. Бизнес-тренеры не только вдохновляют, но и делятся своим опытом, обсуждают актуальные рекламные и управленческие инструменты, — рассказала собеседница.
По наблюдению Ольги Чистяковой, тренинги бывают очень атмосферными, иногда они проводятся в нестандартной обстановке, например на рыбалке на Финском заливе. Имена ведущих бизнес-коучей на слуху, но все равно ошибиться может даже самый опытный покупатель такого рода услуг. Часто очковтирателей видно сразу — большую часть аудитории составляют женщины за 50, которые сидят в конференц-зале гостиницы и скандируют: «Будем богатыми, будем счастливыми!».
Психолог Илья Шабшин напоминает, что идея легких денег «здесь и сейчас» родом из лихих девяностых, люди поддаются на уловки инфоцыган, потому что манипуляция с обещанием легкого успеха затмевает разумный скептицизм.
— В советском детстве нам объясняли: если хочешь быть успешным, нужно много учиться и работать. Покажешь выдающиеся результаты, станешь героем труда, стахановцем, а может быть, академиком и лауреатом Госпремии. Социальный контекст с тех пор сильно изменился, при нестабильном рынке даже самый упорный труд ничего не гарантирует, при этом богатых людей становится все больше и больше. Их успех на виду — повсюду дорогие автомобили, роскошные загородные особняки. В этих условиях у многих людей сбиваются «прицелы» — им кажется, что богатая красивая жизнь всегда рядом, нужно просто волшебную щуку поймать.
Не только халявщики
Конечно, в объятия инфоцыган попадают не только убежденные халявщики. Другая постоянная добыча — специалисты, решившие монетизировать свои знания и попытать счастья в поле… Примерно год тому назад автору этих строк пришла в голову идея, и я решила поискать бизнес-наставника, который поможет мне открыть онлайн-курс культурной журналистики. Кинула свой запрос в рекомендованный знакомыми чат, и началось…
Первым, кто откликнулся на запрос, был Валентин, он позиционировал себя как бизнес-коуч с двадцатилетним стажем. Начал бодро — рассказал, что экспертам, проработавшим всю жизнь в найме, как алмазу огранка, нужна правильная «упаковка», и тут же выложил свой «прайс» — 16 тысяч участие в онлайн-группе, 170 тысяч рублей — личное наставничество, в ходе которого коуч обещал открыть секрет эксклюзивной, самоокупающейся «воронки» продаж, благодаря которой лично он вот уже десять лет проживет в Дубае. В подтверждение сказанного Валентин выслал вам свое фото с пляжа «прямо сейчас»… Едва отделалась от этого гуру, как мне позвонила Татьяна, "бизнеспсихолог, расстановщик, ведущая коучинговой игры.
— Татьяна, в чем заключается ваша игра? — спросила я у наставницы.
— Это как мастермайнд (групповой формат работы, где участники помогают друг другу. — «ВМ») для людей, которые хотят перестать работать на дядю, научиться заявлять о себе свободно и избавляться от внутренних зажимов, — сообщила она и сразу же высылает реквизиты личной карты. Ну вот так запросто, посемейному, без лишних накладных и робокасс. Игра — 15 тысяч, личная консультация — 8,5 тысячи, и это еще скромно. Через два часа мой телефон просто разрывался от предложений «советников больших бизнесов».
Поначалу я на полном серьезе говорила, что я искусствовед, журналист, начинала еще в 90-х, училась у серьезных людей. Но подавляющее большинство коучей, похоже, просто не понимали половины слов.
— Аудитории не важно, как писать эти ваши «эссы», люди хотят знать, как им разбогатеть! — выносили коучи свой вердикт.
Вешай объявление, хоть на заборе
— Если ты будешь рассказывать, у кого ты училась, где работала, клиент сразу уйдет, для него это белый шум, — пояснил молодой выпускник очень рейтингового экономического вуза, продюсер по запускам Леша Офферист. В псевдониме, напоминающем о товарище Бендере, на самом деле зашит главный «смысл» инфоцыганства — так они называет крючок, на который «продюсер», как рыбу на червя, цепляет своих жертв — будущих учеников. Это был очень демократичный коуч — за «какие-то 50 тысяч», разумеется наличными или переводом, предложил составить мой первый «оффер». Иными словами, «грамотное» предложение услуг, которое впоследствии мне посоветовали самостоятельно рассылать по соцсетям. На вопросы, как раскрутить канал, где найти подписчиков и прочую конкретику, он отвечал очень невнятно — вроде подпиши друзей. В общем, дай денег и вешай свое предложение хоть на заборе.
Самое главное, по мнению «экспертов» от инфобиза, нащупать боль своих потенциальных клиентов. Это, конечно, деньги, вернее их тотальный дефицит, выгорание от рутинной работы в офисе, сложные или, как сейчас принято говорить, «токсичные» отношения в коллективе, недостаток личного времени.
Идеальный «офферист» пускает клиента «по воронке» — из точки «А» в точку «В», где «А» — это история о том, как плохо жилось до знакомства с волшебной методикой, и «В» — дольче вита после. Можно на личном примере. Это вызывает доверие. Важно, чтобы перемены произошли относительно недавно, а доход вырос в ХХХ раз незамедлительно, как то денежное дерево, что сажал Буратино с Лисой и Котом на Поле чудес.
— Ранее я упоминала, что весной произошло жесткое выгорание. Зашивалась на работе, в приоритете стояли чужие задачи, выходных не было. А если и были, то в ноутбуке, за созвонами, а как подарок себе — поход в кафе, булочка или кино. Вместо полноценного дня без работы в голове — живописует свою прежнюю жизнь в прошлом маркетолог, а сейчас инфобизнеcвумен и эксперт по продажам Маша.
Если вы подпишитесь на ее канал, то она, как и абсолютное большинство подобных гуру, пришлет вам страшно эксклюзивный, разработанный в соавторстве с британскими учеными уникальный «гайд» (путеводитель-инструкция). Не удивляйтесь, если это будет простейшая презентация с картинками, которой сейчас, по-моему, учат в средней школе. Ну, например, веселая девочка на фоне деревьев. И откровение: «То, что начало меня выводить из выгорания — фокус на заботе о себе и новые привычки в жизни. Сейчас в моей неделе есть 2−3 раза бассейн и сауна. Прогулки от 5000 шагов ежедневно. Занятия английским. Игра в мафию. При этом в работе постоянно новые клиенты, консультации».
Что она продает? Конечно же, эфиры (ETH — криптовалюта, используемая для различных целей в сети Ethereum), в которых рассказывает, как в 2025 году монетизировать телеграмканал с нуля и заработать +5000 аудитории и 90 млн рублей. За что ей платят? Маша, как и все «инфобизнесмены», знает секретную «воронку» продаж или владеет чат-ботом, который продает и продает, пока она в хамаме нежится.
— Душа, конечно, просит чудес, но никакого волшебного инструмента продаж нет, а если бы это было, то все бы об этом знали и им пользовались, — считает менеджер по оптовым продажам Светлана Зимина. — Технология продаж вообще не меняется — они держатся на репутации, аккуратности, честности, отношении к клиентам как к коллегам и партнерам.
В ТЕМУ.
Стремление к успеху — это нормальное явление, когда человек хочет зарабатывать, получить должность, пользоваться качественными и статусными услугами. Культ успеха — это невротическое убеждение, что всего этого нужно достичь как можно быстрее. Первые книги по саморазвитию и достижению успеха появились в США в 20-х-30-х годах XX века, в годы Великой депрессии. Именно тогда полки книжных магазинов заполнили труды Дейла Карнеги, Уоллеса Уоттлза, Наполеона Хилла и многих других, обещавших научить бедняков зарабатывать баснословные суммы и стать хозяевами мира. Тогда же и родилась «американская мечта», которая выражалась в стремлении к бесконечному успеху и богатству.
СПРАВКА.
Инфоцыганство — термин с негативным окрасом, используемый для обозначения действий определенных людей или группы, которые посредством интернет-каналов вводят в заблуждение и манипулируют с целью личной выгоды. Они предлагают курсы и «обучения», не несущие никакой ценности, и вместо знаний прибегают к эзотерическим практикам, популярной психологии, сводящейся к вере в себя и желанию стать успешным и богатым. Обещание быстрого успеха затмевает здравый смысл благодаря эффекту Даннинга-Крюгера. Это когнитивное искажение, когда человеку кажется, что он прекрасно разбирается в той или иной сфере, хотя на самом деле его знания поверхностны. Согласно этой гипотезе высококвалифицированные специалисты, наоборот, склонны занижать оценку своих способностей.