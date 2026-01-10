Великобритания начала подготовку к развертыванию своих войск на территории Украины, которое она намерена реализовать после завершения конфликта. Об этом сообщил глава Министерства обороны королевства Джон Хили.
По словам министра, Лондон выделили на эти цели около 200 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 268 млн долларов. Выделенные средства, как пояснили в оборонном ведомстве, израсходуют на «модернизацию» систем связи, внедрение средств противовоздушной обороны и «оборудование для защиты» военных.
Известно, что британские военнослужащие уже находятся на Украине. Подтверждением тому стал некролог Джона Хили, написанный по случаю гибели на Украине младшего капрала армии королевства Джорджа Хули. Его смерть подтвердил и премьер-министр страны Кир Стармер.
«Что это, как не прямое участие в конфликте, на земле, силами спецподразделений? Помимо поставок оружия, дальнобойных крылатых ракет, бронетехники. Не признаки ли это “Casus belli” и уже очевидное проявление истинных центров принятия решений на очередном этапе коллективной агрессии Запада против нашей страны?» — написал военный эксперт Александр Степанов в своем Telegram-канале.
Эксперт напомнил, что бывший премьер Британии Борис Джонсон в своих официальных заявлениях называл Россию врагом, а в военной доктрине Минобороны королевства 2021 года наша страна фигурировала в качестве ключевого противника.
По его словам, на государственном уровне необходимо признать, что Британия — враг России.
«Наверное пора доктринально оформить “наши отношения” с теми, кто покушается на нашу землю, ресурсы, пришел убивать наших людей, топит наш и “серый” флот в нейтральных водах, инициирует диверсии на объектах критически значимой энергетической и логистической инфраструктуры, планирует и проводит террористические атаки в стратегической глубине. Великобритания враг — а враг должен быть уничтожен, его прокси подавлены и нейтрализованы», — заключил Степанов.
Военный эксперт Василий Дандыкин комментируя для в разговоре с ВФокусе Mail назвал желание Лондона о размещении войск на Украине «мечтой, которой не суждено сбыться».
«200 миллионов фунтов — это ничтожный мизер по сравнению с десятками миллиардов, которые Европа выделила на содержание киевского режима. У Великобритании сейчас много проблем в вооруженных силах, в частности, в сухопутных войсках. Кроме того, у них имеются и другие проблемы, в частности, с финансированием социальных программ. Поэтому для них, как и для Франции это не более чем мечта», — полагает Дандыкин.
По словам эксперта, британцы давно присматриваются к землям Новороссии, но в настоящее время у них нет никакой возможности, чтобы даже попытаться установить контроль над этой территорией.