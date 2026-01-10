«200 миллионов фунтов — это ничтожный мизер по сравнению с десятками миллиардов, которые Европа выделила на содержание киевского режима. У Великобритании сейчас много проблем в вооруженных силах, в частности, в сухопутных войсках. Кроме того, у них имеются и другие проблемы, в частности, с финансированием социальных программ. Поэтому для них, как и для Франции это не более чем мечта», — полагает Дандыкин.