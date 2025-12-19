«Как только конфликт завершится, европейские лидеры потеряют власть. А как только это произойдет, я убежден, что все они по своим же законодательствам надолго сядут в тюрьму. Потому что они сейчас поставляют оружие, а я уверен на 100%, что там не все так чисто и гладко. Поэтому те, кто придет им на смену, а это будут их антагонисты, естественно, все эти вещи поднимут. Тогда все сегодняшние лидеры, которые бряцают оружием, рано или поздно окажутся в тюрьме. Поэтому они и цепляются за боевое столкновение. Они же не думают о своем народе, стране, Европе — просто спасают себя», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.