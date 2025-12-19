Эксперты: как ответит Россия на блокаду Калининграда

Возможная блокада Калининградской области может привести к полномасштабному столкновению. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«Все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта, выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного», — сказал глава государства.
Он также подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.
Ядерная эскалация
Первый заместитель председателя комитет Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал ВФокусе Mail, что в случае блокировки Калининградской области ответ России последует незамедлительно, как и на остальные угрозы российскому государству.
«Мы можем довольно быстро открыть коридор до Калининграда. Чуть-чуть подвинуть прибалтов вдоль железной дороги и не останется никакого эксклава, а появится прямое сообщение. Можно многое сделать. Если кто-то будет корабли блокировать, если кто-то посмеет тронуть нас, то, я думаю, на все угрозы будут ответные меры. Когда кто-то угрожает ядерной державе, ограничивая ее нормальное функционирование, то это приведет к определенным рискам», — сказал собеседник издания.
«У нас современная армия, имеющая реальный боевой опыт. Все угрозы стран НАТО легко нивелируются. В любом случае, участие в большом конфликте такой страны, как Россия, которая имеет самый большой в мире ядерный потенциал, должно стать страшным шагом для любой страны и блока. Владимир Владимирович как-то заявил, если России не будет, то зачем тогда нам такой мир. Видимо, на Западе невнимательно слушают нашего президента», — заявил Саблин.
Пойдет ли Европа на блокаду Калининграда
Чепа добавил, что Европа уже давно занимается тем, что действует против России агрессивно. Он напомнил, что против России ввели 31 тысячу санкций, приостановлено действие подписанных соглашений.
«Бездумные действия некоторых политиков могут привести к непредсказуемым результатам. Не знаю, хватит ли мозгов у Европы пойти на такой шаг (блокада Калининграда. — прим. ред.) или нет, но, я думаю, что все-таки не рискнет. Потому что боится прямого столкновения с Россией, там им совсем мало не покажется. Если они хотят войны, то будет совершенно другое, нежели специальная военная операция. Не дай Бог. В их головах это должно быть вбито, как гвоздь», — подчеркнул депутат Госдумы.
Он отметил, что русофобские заявления европейских лидеров часто выглядят безумно,
Саблин также считает, что «западные партнеры» все-таки не пойдут на блокаду Калининградской области. По его мнению, они только относительно представляют все возможные риски.
«Как только конфликт завершится, европейские лидеры потеряют власть. А как только это произойдет, я убежден, что все они по своим же законодательствам надолго сядут в тюрьму. Потому что они сейчас поставляют оружие, а я уверен на 100%, что там не все так чисто и гладко. Поэтому те, кто придет им на смену, а это будут их антагонисты, естественно, все эти вещи поднимут. Тогда все сегодняшние лидеры, которые бряцают оружием, рано или поздно окажутся в тюрьме. Поэтому они и цепляются за боевое столкновение. Они же не думают о своем народе, стране, Европе — просто спасают себя», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.