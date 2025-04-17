Эксперты обсуждают необходимость выплат школьницам среди детей мигрантов

Выплаты беременным школьницам
В ряде российских регионов действует норма о выплатах девушкам, которые обучаются на очном отделении. Под эту категорию также подпадают школьницы.
Первой такую меру поддержки в конце марта ввела Орловская область, где беременные школьницы могут получить 100 тысяч рублей. Следом ее примеру последовала Брянская область, где будут выплачивать уже 150 тысяч рублей. Затем подобную меру поддержки ввел Кузбасс в размере 100 тысяч рублей.
Данные нововведения вызвали широкий общественный резонанс и ожидаемо собрали множество негативных комментариев у пользователей социальных сетей. И такая реакция вполне понятна, учитывая тот факт, что эти меры поддержки распространяются в том числе и на несовершеннолетних.
Безусловно, в России существуют примеры ранней беременности, поскольку в нашей стране возраст согласия на интимную близость составляет 16 лет. Соответственно, по достижении этого возраста, а бывают случаи, что и ранее данного срока, подростки вступают в интимную связь, результатом которой может стать беременность.
При этом данное явление не носит массовый характер среди россиян. Об этом, к примеру, заявлял депутат Госдумы Ярослав Нилов.
«Давайте мы признаем, что у нас ранняя беременность есть. Это не носит массовый характер, но это есть», — утверждал он.
О том, с какой целью принимались данные меры поддержки, если среди россиян ранняя беременность не носит массовый характер, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
«Не стоит уравнивать в правах коренных россиян с мигрантами»
Депутат Госдумы Михаил Матвеев считает, что школьница, оказавшаяся в положении, нуждается в поддержке общества.
«На мой взгляд, если таких выплат нет, то девушка, оказавшаяся в такой ситуации, когда она принимает решение о сохранении ребенка, нуждается в поддержке общества, а не в осуждении. Если будет осуждение, то общественное мнение будет подталкивать ее к аборту. Поэтому материнство нужно поддерживать. Я не считаю правильным дискриминировать девушек, которые забеременели в старших классах. Это, конечно, ЧП с точки зрения традиционной морали, но лучше пусть они рожают, а не делают аборт», — сказал Матвеев.
При этом, по его словам, в России необходимо пересматривать всю систему льгот, которая существует для иностранных граждан и тех, кто приобрел российское гражданство.
«Если мы посмотрим на эту систему льгот, то увидим, что единовременные выплаты по рождению ребенка полагаются в том числе и иностранным гражданам. У нас государство настолько доброе и щедрое, что для многих мигрантов система льгот — это такой лакомый кусочек, ради которого они сюда приезжают. Этого быть не должно. На мой взгляд, все-таки не стоит уравнивать в правах коренных жителей и тех, кто приобрел российское гражданство, и иностранцев. Я не так давно делал запрос о том, какие расходы несут наши медучреждения на оказание медицинских услуг иностранным гражданам, не имеющим полиса ОМС. Одна из достаточно дорогостоящих статей — это родовспоможение. У нас развился целый родовой туризм, когда женщины на седьмом-восьмом месяце беременности приезжают из Средней Азии и рожают в российских больницах. С такого рода явлениями, конечно, нужно бороться», — считает парламентарий.
Ценз оседлости на получение выплат
Решить данную проблему, по мнению депутата, можно путем ввода ценза оседлости.
«Например, таким правом должны обладать семьи, в которых один из супругов проживает в России не менее 10 лет или является гражданином России по рождению. Эта мера отсечет 80% таких сомнительных получателей, и это не будет противоречить российскому законодательству», — уверен он.
Фиктивные матери-одиночки из числа мигрантов
Член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что в России необходимо организовать поддержку любых матерей-одиночек.
«При этом должен быть механизм проверки, является ли она реальной матерью-одиночкой или фиктивной, как сейчас делают в том числе мигранты, которые, приезжая в Россию, заявляют, что они матери-одиночки, и получают выплаты. Вот этого допускать нельзя. Мы не сторонники того, чтобы дети рожали, но такое бывает в деревнях, в депрессивных регионах. К тому же сейчас есть такое негативное явление, когда это раскручивают в передачах “Беременна в 16” и в прочих. Поэтому нам нужно выстраивать профилактическую систему, которая будет удерживать детей от подобных шагов, но при этом четко понимать, что лучше ребенок пусть родит, чем сделает аборт. Поэтому нужна поддержка, особенно в депрессивных регионах. Потому что многие делают аборты там, где нет денег», — сказал Кабанов.
По его словам, претендовать на соответствующие выплаты должны исключительно граждане России.
«Поэтому если они имеют российское гражданство, то должны получать поддержку, а если нет, то они не должны подпадать под социальные истории», — заключил эксперт.