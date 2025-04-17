Эксперты обсуждают необходимость выплат школьницам среди детей мигрантов

«При этом должен быть механизм проверки, является ли она реальной матерью-одиночкой или фиктивной, как сейчас делают в том числе мигранты, которые, приезжая в Россию, заявляют, что они матери-одиночки, и получают выплаты. Вот этого допускать нельзя. Мы не сторонники того, чтобы дети рожали, но такое бывает в деревнях, в депрессивных регионах. К тому же сейчас есть такое негативное явление, когда это раскручивают в передачах “Беременна в 16” и в прочих. Поэтому нам нужно выстраивать профилактическую систему, которая будет удерживать детей от подобных шагов, но при этом четко понимать, что лучше ребенок пусть родит, чем сделает аборт. Поэтому нужна поддержка, особенно в депрессивных регионах. Потому что многие делают аборты там, где нет денег», — сказал Кабанов.