Эксперты: как Москва ответит Киеву за нападение на госрезиденцию

Украина в ночь на 29 декабря совершила попытку атаковать беспилотниками резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало», — сказал Лавров, уточнив, что Киев использовал 91 БПЛА дальнего действия.
Министр отметил, что объекты для ответных ударов и время их нанесения определены. При этом он подчеркнул, что переговорная позиция Москвы после атаки ВСУ будет пересмотрена, однако выходить из переговоров с США Россия не планирует.
Заявление Зеленского
Владимир Зеленский отказался признать попытки ВСУ нанести удары по резиденции Владимира Путина в Новгородской области.
«Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», — написал глава киевского режима в социальных сетях.
Он также добавил, что Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в Киеве.
Шок и возмущение Трампа
Президент США Дональд Трамп был шокирован данными о попытке Украины атаковать БПЛА резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам телефонных переговоров двух лидеров.
«Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, не мог предположить такие сумасшедшие действия. И как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы к работе с Зеленским», — отметил он.
Ушаков также сообщил, что после произошедшего по целому ряду достигнутых договоренностей позиции России будут пересмотрены. По его словам, Москва не может поступить иначе.
Как может измениться позиция Москвы
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал корреспонденту ВФокусе Mail, что у Киева главной целью была попытка сорвать мирные переговоры. При этом политолог усомнился, что режиму на Украине это удастся, однако теперь Москва может ссылаться на подобные действия.
«Кроме того, Зеленский этим хотел показать, что Украина еще что-то может, потребовать у партнеров финансирования, вдохновить своих солдат и жителей. При этом в украинских СМИ эту историю могут слегка приукрасить, заявив, что беспилотники сбили, но они якобы все равно нанесли серьезный урон. Сейчас может последовать ужесточение позиции России: к примеру, мы можем отказаться от компромиссов по ряду позиций. Стоит отметить, что пунктов, по которым Москва готова идти на уступки, и так было не очень много. Причем, Украина же вообще не идет ни на какие уступки, а это уже отсутствие возможности для компромисса», — сказал собеседник издания.
Политолог Юрий Светов, в свою очередь, сообщил журналисту издания, что Москве необходимо перестать церемониться с Киевом. Он напомнил слова Путина о том, что Россия сейчас наносит по Украине «хирургические удары».
«Господа из Украины воспринимают это в качестве нашей слабости, на которую нужно ответить еще большей наглостью. Зеленский решил показать, какой он крутой пацан и как он может ответить атаками на Россию, включая резиденцию президента на Валдае. Поэтому 2026 год будет годом, когда российская армия будет наступать и освобождать. Путин говорил, что, если не хотите решать вопросы мирным путем, то мы решим их военным. Все сводится к этому. Дипломатия — это производная от военного. Чем эффективнее мы наступаем, тем проще вести дипломатические переговоры», — добавил политолог.
Ответ Трампа
Безпалько отметил, что действия Зеленского по атаке на резиденцию Путина расцениваются в качестве желания подставить Трампа, снизить его усилия по урегулированию украинского конфликта.
«Трамп все-таки человек тщеславный, ему хочется продемонстрировать всему миру какие-то результаты, а когда наносится удар по резиденции президента на фоне попыток мирного урегулирования, то, конечно, никаким переговорам это не способствует. При этом никто на эту провокацию поддаваться не будет», — заявил политолог.
Эксперт добавил, что позиция Трампа по подходу к работе с Зеленским изменится не в значительной степени. Он пояснил, что, если бы хотели дискредитировать главу киевского режима, парламент Украины или госчиновников, то США просто «вытащили бы весь компромат и превратили бы их мигом в нерукопожатных», после чего потребовали кардинальной смены политического руководства, выборов президента и прочее.
«Коррупция — это эффективный инструмент для внешнего управления, но в этой ситуации его будут задействовать очень-очень деликатно. Я убежден, что у США много компромата на Зеленского, однако, если они им воспользуются, то главой киевского режима уже будет нельзя пользоваться в качестве инструмента давления на Российскую Федерацию. Тогда мы скажем: “он нелегитимный подлец, коррупционер, с кем вы вообще дело-то имели все эти годы”. Поэтому так никто не сделает, поскольку это подставит тех же американцев. Будет просто имитация бурной борьбы», — отметил Безпалько.
Ответ будет жестким
По мнению председателя президиума общероссийской организации «Офицеры России», Героя России Сергея Липового, попытка атаки ВСУ на резиденцию Путина в Новгородской области была очередной провокацией киевского режима и их кураторов — Великобритании и Евросоюза.
«Ответ будет очень жестким только потому, что киевский режим постоянно провоцирует ситуацию и пытается выглядеть невинной жертвой в глазах мировой общественности. Наши разведчики наверняка уже определили комплекс целей, которые будут уничтожены. Это будут объекты военного, двойного и энергетического назначений», — сказал военный эксперт.
Генерал отметил, что Россия не будет применять в качестве ответа ракеты систем баллистических ракет средней дальности «Орешник» по правительственным объектам в Киеве, в особенности по Банковой улице и зданию Верховной рады, так как это является центром города, где может пострадать очень много гражданских, на которых «режиму на Украине уже давно наплевать».
«У нас достаточно сил и средств, чтобы остудить горячие головы на Западе и Украине», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
Политолог Георгий Бовт в интервью изданию Бизнес ФМ назвал атаку «достаточно серьезным обострением ситуации, которое ставит под сомнение те скромные результаты, которые накануне Трамп и Зеленский достигли во Флориде».
На вопрос о том, какие новые требования могут появиться у Москвы в переговорном процессе, политолог заявил: «Мне кажется, что напрашивается как минимум два направления. Первое — снос режима, что, по-моему, изначально было целью СВО. А второе — это расширение территориальных требований к Киеву: не только Донбасс, но еще и Запорожье и Херсонщина».