Эксперты: как Москва ответит Киеву за нападение на госрезиденцию

«Кроме того, Зеленский этим хотел показать, что Украина еще что-то может, потребовать у партнеров финансирования, вдохновить своих солдат и жителей. При этом в украинских СМИ эту историю могут слегка приукрасить, заявив, что беспилотники сбили, но они якобы все равно нанесли серьезный урон. Сейчас может последовать ужесточение позиции России: к примеру, мы можем отказаться от компромиссов по ряду позиций. Стоит отметить, что пунктов, по которым Москва готова идти на уступки, и так было не очень много. Причем, Украина же вообще не идет ни на какие уступки, а это уже отсутствие возможности для компромисса», — сказал собеседник издания.