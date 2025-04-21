Эксперты: как бороться с несовершеннолетними питбайкерами на дорогах

«С точки зрения законодательства, на мой взгляд, эта тема отрегулирована. Поэтому вводить специальные дополнительные запреты не требуется. Я тоже был мальчишкой и в несовершеннолетнем возрасте катался на мотоцикле и на машине. Это было нарушением закона, поскольку у меня не было прав. Но, слава богу, пронесло, никуда не попал. На мой взгляд, это зависит от того, насколько дети предупреждены о безопасности на транспорте, это самое главное. Второе, конечно, это вопрос родителей. И вроде как они заботятся о своих детях, но кроме постоянных запретов, а запретный плод, как известно, сладок, ничего не делают. И в результате мы получаем такие вещи», — сказал Тумусов.