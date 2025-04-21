Эксперты: как бороться с несовершеннолетними питбайкерами на дорогах

Погиб 12-летний ребенок в результате ДТП с квадроциклом
Накануне в Татарстане 12-летний подросток погиб в ДТП с квадроциклом. Согласно данным Госавтоинспекции республики, 15-летняя девушка управляла квадроциклом, а ее 12-летний брат был пассажиром. Во время движения она выехала с разделительной полосы и столкнулась с попутным автомобилем. Сама девушка-подросток осталась в живых, а ее 12-летний пассажир скончался.
Напомним, что в прошлом году только за первые семь месяцев в России было зарегистрировано 549 ДТП с участием несовершеннолетних, которые управляли средствами передвижения, не подлежащими государственной регистрации. В результате этих ДТП погибли восемь детей, еще 552 ребенка получили ранения.
О том, нужно ли ужесточать законодательство для родителей, которые позволяют своим детям кататься на опасных средствах передвижения, а также какие меры необходимо предпринять, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
В законодательстве нет пробелов
Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает, что в настоящее время в законодательстве по данному вопросу пробелов нет и оно не нуждается в дополнении.
«С точки зрения законодательства, на мой взгляд, эта тема отрегулирована. Поэтому вводить специальные дополнительные запреты не требуется. Я тоже был мальчишкой и в несовершеннолетнем возрасте катался на мотоцикле и на машине. Это было нарушением закона, поскольку у меня не было прав. Но, слава богу, пронесло, никуда не попал. На мой взгляд, это зависит от того, насколько дети предупреждены о безопасности на транспорте, это самое главное. Второе, конечно, это вопрос родителей. И вроде как они заботятся о своих детях, но кроме постоянных запретов, а запретный плод, как известно, сладок, ничего не делают. И в результате мы получаем такие вещи», — сказал Тумусов.
По его словам, «лекарством» в данном случае станут профилактические беседы, которые должны проводить правоохранительные органы с родителями, покупающими детям питбайки и квадроциклы, а также с самими подростками.
Специальное обучение перед управлением питбайком
Первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая считает, что перед тем, как управлять квадроциклом или питбайком, подростки должны проходить специальное обучение.
«Как минимум должно проходить обучение детей, которые катаются на различных средствах передвижения, правилам безопасности. И если речь идет о тех средствах, на которых могут сейчас ездить дети в том числе, то они не должны ездить по дорогам, где ездят автомобили, грузовики. Там не должно быть детей на велосипедах и иных средствах передвижения», — считает Буцкая.
Отсутствие механизма неотвратимости наказания
Член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов отметил, что подобные явления происходят из-за отсутствия неотвратимости наказания.
«Сейчас вопросы будут к родителям, которые допустили детей к управлению данным транспортным средством. Причем, я так понимаю, у родителей есть все шансы пообщаться с Уголовным кодексом, а не КоАП. У нас отсутствует принятие, понятие и понимание механизма неотвратимости наказания. У нас есть такая поговорка: суровость российского законодательства с лихвой компенсируется необязательностью его исполнения. Это связано с тем, что отсутствуют механизмы неотвратимости наказания», — отметил Попов.
По его словам, с открытием мотосезона на дорогах нужно увеличивать число постов ДПС.
«Мы постоянно философствуем про нейросети, системы распознавания образов, а наличие простого сотрудника ГАИ, который держал бы в поле зрения какой-то участок дороги, создавало бы большее ощущение наказуемости», — заключил спикер.
Дети не прислушиваются к взрослым
Автоэксперт Константин Лигачев считает, что ужесточение наказания, как и иные меры воздействия, будет малоэффективно, поскольку подростки не осознают ответственность за свою жизнь и жизнь других людей.
«Тут что ужесточай, что нет, если ребенок и его родители адекватные, то все будет нормально, а если же нет, то нет смысла. Особенно это касается детей, у которых отсутствует понятие ответственности. Нынешнее поколение детей у нас такое, что не прислушивается к мнению взрослых, поэтому, даже если ему запретить, он все равно будет делать по-своему, и катание на средствах передвижения в данном случае не станет исключением», — подчеркнул Лигачев.