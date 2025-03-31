Опасные анклавы: почему чиновники не расселяют мигрантские сообщества

«С точки зрения законодательства бороться с ними невозможно без радикальных изменений в законах, а возможно и в Конституции, это сделать нельзя без введения неравенства в правах между гражданами РФ и иностранцами в вопросах приобретения собственности, свободы перемещения и трудоустройства. Что такое анклав? Живут представители определенной национальности, как правило, выходцы из ближнего зарубежья, на определенной территории. Приезжают новые мигранты, которые, разумеется, хотят поселиться рядом со своими родственниками или земляками, поэтому они начинают приобретать квартиры или снимать их в тех же домах, в тех же микрорайонах, где живут их земляки. И через какое-то время их процент на конкретной территории резко увеличивается. Так образуется анклав», — пояснил Матвеев.