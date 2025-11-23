Эксперты ИМЭМО назвали ведущие морские державы мира

По показателю общего морского потенциала Россия занимает третье место в мире. Об этом говорится в ежегодном научном докладе ИМЭМО РАН «Морские державы — 2025». На первом и втором местах расположились Китай и США соответственно.
В рамках исследования аналитики оценили морской потенциал 100 стран мира. Они делают это ежегодно начиная с 2021 года. Морской потенциал, или индекс морской мощи (ИММ), согласно используемой институтом методике, слагается из трех компонентов:
- морские ресурсы (индекс морских ресурсов, ИМР), которыми владеет страна, — площадь морских зон и запасы биоресурсов и полезных ископаемых, которые в них находятся;
- морские силы и средства (индекс морских сил и средств, ИМС) — то, что нужно для овладения морскими ресурсами, их защиты и исследования, в основном это военно-морской флот (ВМФ);
- морская деятельность (индекс морской деятельности, ИМД), которая направлена на использование Мирового океана в экономических, досуговых, спортивных и других целях.
Оценив эти компоненты, ученые ИМЭМО составили рейтинг из десяти государств, чей общий ИММ составил 58% от общемирового, 42% приходится на остальные 90 стран.
1. Китай — 16,4%. Его лидерство обеспечивает прежде всего активная морская деятельность.
2. США — 15,1%. Превалирует индекс морских сил и средства.
3. Россия — 6,6%. Как и у США, наибольший индекс — у ИМС.
4. Япония — 4%. Входит в топ-10 за счет морских сил и деятельности, ресурсы минимальны.
5. Республика Корея — 3,7%. Как и Япония, имеет высокие индексы морских сил и деятельности, ресурсов практически нет.
6. Великобритания — 2,8%. Превалируют морские силы и деятельность, ресурсы минимальны.
7. Индонезия — 2,7%. Обеспечивает мощь за счет морской деятельности и сил, также обладает существенными ресурсами.
8. Норвегия — 2,4%. Превалирует морская деятельность.
9. Франция — 2,2%. Превалируют морские силы, хотя и деятельность ведется довольно активно.
10. Индия — 2,1%. Морские силы и морская деятельность обеспечивают мощь в равной степени.
У каких стран больше всего морских ресурсов
Это относительно стабильный показатель, он меняется в исключительных случаях — например, при обострении или разрешении территориальных споров. Например, в 2024 году Великобритания заявила, что передаст Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос (в том числе и над атоллом Диего-Гарсия, где находится американо-британская база). Это решение принесло Маврикию дополнительные баллы в категориях «контролируемые воды» и «исключительная экономическая зона», а Британия их, соответственно, потеряла.
В целом ИМР включает четыре категории — площадь контролируемых вод, площадь исключительной экономической зоны (ИЭЗ), запасы нефти и газа на шельфе в пределах ИЭЗ. Этот показатель эксперты рассчитывают только для тех стран, у которых есть выход к морю.
В порядке убывания ИМР исследованные страны расположились так.
1. Саудовская Аравия — вхождение в топ-10 обеспечено за счет запасов нефти на шельфе.
2. Катар — за счет запасов газа на шельфе.
3. США, у которых наиболее крупные категории — площадь контролируемых вод и ИЭЗ.
4. Россия — у нее все категории представлены примерно в равном объеме, но самая крупная — запасы газа на шельфе.
5. Бразилия — за счет запасов нефти на шельфе.
6. Индонезия — за счет площади контролируемых вод.
7. Иран — за счет запасов газа на шельфе.
8. Австралия — три категории равны, наименьшая из всех — запасы нефти.
9. Канада — за счет контролируемых вод.
10. Норвегия — за счет максимальных запасов нефти и газа.
Кто лидирует в мире по морским силам и средствам
В индексе морских сил и средств ключевой фактор отражается состояние ВМФ страны. ИМС включает 18 категорий, из которых 14 приходится на ВМФ. Остальные четыре категории — силы правопорядка на море, атомный флот (суда с атомной энергетической установкой), научно-исследовательский флот, флот для ледовитых морей.
Рейтинг стран по индексу морских сил и средств выглядит так:
1. США впереди с большим отрывом — у них большой ВМФ и атомный флот (по этому показателю они лидируют в мире).
2. Китай — у него можно также выделить научно-исследовательский флот, в этой категории он мировой лидер.
3. Россия, у которой в значительной степени представлены все категории: максимальные показатели у ВМФ, потом флот для ледовитых морей (в этой категории Россия в мире лидирует), атомный флот (занимает второе место после США), научно-исследовательский флот и самая малая категория — силы правопорядка на море.
4. Япония, у которой наряду с ВМФ можно выделить силы правопорядка. Атомного флота у нее нет.
5. Республика Корея, у которой есть ВМФ, силы правопорядка и научно-исследовательский флот.
6. Франция, у которой есть в небольшой степени все категории морских сил.
7. Великобритания, у которой распределение сил примерно такое же, но чуть меньше, чем у Франции.
8. Индия, у которой вместе с ВМФ есть силы правопорядка и научно-исследовательский флот.
9. КНДР, где доля других сил, кроме ВМФ, незначительна.
10. Италия, у которой ситуация примерно как у КНДР.
Кто наиболее активно ведет морскую деятельность
Индекс морской деятельности (ИМД) включает 18 категорий — от торгового флота в национальном владении и под национальным флагом и гражданского судостроения до добычи на шельфе нефти и газа, экспорта рыбы и парусного спорта.
В этом индексе в мире с большим отрывок лидирует Китай — на него приходятся 22,5% от всей морской деятельности проанализированных стран. На втором месте Республика Корея, хотя показатель ее морской деятельности в последние годы постепенно снижается. На третьем месте находятся США — они впервые потеснили Японию, чей показатель за пять лет снизился на четверть. Следом идут Норвегия, Индонезия, Великобритания, Сингапур, Греция и на десятом месте — Россия.