Эксперты: Европа собирается сбивать самолеты РФ, как это может быть устроено

«Сейчас “коалиция желающих” замахнулась на акваторию Черного моря. Недавно был принят документ, по которому страны ЕС собираются обеспечивать безопасность, но при этом привлекают как черноморские страны, так и страны, которые туда не входят. При этом они игнорируют вопросы безопасности в акватории Черного моря, которые касаются России. Этот документ еще и подменяет конвенцию Мантре, которая строго регламентировала нахождение иностранных судов. Это значит, что, если эта декларация ЕС будет принята за основу для действий, то Черное море станет следующим после Балтийского, где “коалиция желающих” будет поднимать градус эскалации до максимальных значений», — отметил Леонков.