Эксперты: Европа собирается сбивать самолеты РФ, как это может быть устроено

Bloomberg: Тайная встреча в Москве
Как сообщает американское информационное агентство Bloomberg, на этой неделе в Москве прошла встреча представителей России и европейских дипломатов. На ней политики из Франции, Германии и Великобритании якобы заявили, что теперь НАТО будет использовать всю свою военную мощь, чтобы препятствовать пересечению российской авиации воздушных границ европейских государств. Это, в том числе, коснется и самолетов РФ, которые западный военный альянс будет готов сбивать.
Как сообщили журналистам европейские дипломаты, разговор был вызван недавним инцидентом, во время которого три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Представители НАТО уверены, что такие действия России — преднамеренная тактика. Объяснить ее попытался президент Литвы Гитанас Науседа: «Россия испытывает нас, проверяет нашу готовность, проверяет нашу решимость принять ответные меры».
Однако не все европейские чиновники уверены в таких мотивах действий со стороны РФ, поэтому опасаются всего, что может привести к напряженности в отношениях с Кремлем. Часть стран считает, что проявлять агрессию в ответ на эти действия не стоит, так как можно попасть в «ловушку эскалации».
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что полеты военных самолетов РФ регулируются нормами международного права. В ответ на угрозы НАТО о готовности сбивать истребители чиновник заявил, что такое решение было бы «очень безответственным».
«Об этом даже не хочется говорить, это очень безответственное заявление. Потому что обвинения России в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то небо, они беспочвенны», — заявил Песков.
«Публикация — прямая угроза России»
Что означает публикация в СМИ о намерении сбивать наши самолеты, ВФокусе Mail рассказал декан факультета информационных технологий и начальник кафедры информационных и гибридных войн АПН Alter, профессор МГУ Андрею Манойло.
По его мнению, пока точно нельзя сказать, решатся ли европейские страны сбивать самолеты РФ. Но вполне возможна провокация, подобная той, что произошла со стороны Турции в воздушном пространстве над Сирией.
Напомним, что в ноябре 2015 года российский бомбардировщик, который входил в авиационную группу Сирии, был сбит турецким самолетом с помощью ракеты «воздух-воздух». Тогда Анкара заявила, что истребитель РФ вторгся в их воздушное пространство на четыре километра, и якобы после пяти минут просьб покинуть страну, была выпущена ракета. Российская же сторона заявляла обратное: граница пересечена не была, предупреждений также не было. Эти заявления подтвердил и выживший штурман российского борта.
«Угроза может быть реальной. Вряд ли крупные государства ядра НАТО пойдут на такую провокацию. Но они могут дать карт-бланш разного рода странам-лимитрофам, например, государствам Балтии или Польше, которые настолько безрассудны, что могут решиться на это», — считает Манойло.
Также политолог считает, что у Европы есть желание находить российские дроны даже там, где их нет. По его мнению, в ближайшее время возможна очередная ситуация с фальшивым обнаружением беспилотников РФ.
«Где-нибудь в Польше могут найти обломки российского беспилотника, которые будут аккуратно сложены в кустах. Якобы он не долетел до какого-то объекта», — отмечает профессор МГУ.
Публикацию в Bloomberg эксперт считает «прямой угрозой российской стороне». По его словам, западные политики этой статьей проверяют готовность РФ развязать войну с НАТО в случае, если они начнут атаковать российские истребители.
«Второй момент — это типичная форма вброса с целью зацепить на встречный комментарий. Через заявления, которые уже последовали и еще последуют, они сняли ответную реакцию нашей стороны. Они смотрят, какие эмоции превалируют в ответах — страх и растерянность или холодная и твердая решимость дать в челюсть, даже если НАТО мысленно попробует допустить нападение на какой-нибудь наш самолет», — комментирует Андрей Манойло.
«В Черном море обстановка может накалиться до предела»
Ситуация с нарушением воздушного пространства Эстонии, о котором говорят страны НАТО, произошла, когда три российских истребителя МиГ-31 передислоцировались в Калининград. Российская сторона заявляет, что авиация летела над нейтральными водами и не нарушала границ. Военный эксперт Алексей Леонков спрогнозировал для ВФокусе Mail, как будет развиваться ситуация.
По его словам, если самолеты будут снова совершать передислокацию — это «будет операция на грани фола», так как обстановка в Балтийском море сейчас обострена.
«Сейчас “коалиция желающих” замахнулась на акваторию Черного моря. Недавно был принят документ, по которому страны ЕС собираются обеспечивать безопасность, но при этом привлекают как черноморские страны, так и страны, которые туда не входят. При этом они игнорируют вопросы безопасности в акватории Черного моря, которые касаются России. Этот документ еще и подменяет конвенцию Мантре, которая строго регламентировала нахождение иностранных судов. Это значит, что, если эта декларация ЕС будет принята за основу для действий, то Черное море станет следующим после Балтийского, где “коалиция желающих” будет поднимать градус эскалации до максимальных значений», — отметил Леонков.
При этом эксперт полагает, что замысел у стран ЕС более коварный, так как силы Черноморского флота активно привлекаются для проведения операций в зоне СВО, а эти действия будут им препятствовать.
«Если со стороны европейских стран НАТО все будет приведено в действие, то в Черном море обстановка накалится до предела. В связи с этим, думаю, что следующие операции по обеспечению безопасного судоходства будут проводиться в акватории Черного моря. Наше командование, скорее всего, уже к этому готовится», — заявил Леонков.
Также эксперт отметил, что сейчас в балтийских водах идут учения с участием 20 кораблей, в которых отрабатываются различные элементы будущего патрулирования нейтральных вод, чтобы исключить эксцессы с остановкой гражданских судов и принуждением их к заходу в порты Эстонии, Финляндии, Латвии или Швеции.