Эксперты: что означает заявление генерала Бундесвера о поставке в конце июля Украине ракет Taurus

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, отвечающий за военную помощь Украине сообщил, что уже в конце июля ВСУ получат первые дальнобойные вооружения, закупленные за счет германского финансирования.
«Сегодня мы стали свидетелями подписания соглашения между украинской промышленностью и минобороны Украины о проекте, финансируемом Германией. Украинские ВС получат первые системы вооружения дальнего действия в рамках этой инициативы уже в конце этого месяца, а затем еще несколько сотен единиц», рассказал он немецкому телеканалу.
На вопрос корреспондента «Вы готовы поставить ракеты Taurus, господин генерал?» он ответил уклончиво: «Про Taurus все уже сказано, но мы поставляем подобные системы вооружения».
Фройдинг напомнил, что данная инициатива была запущена в конце мая. После первых поставок в конце июля украинские военные получат трехзначное количество этих оружейных систем. По его словам, «это значительно усилит украинскую ПВО и военные возможности в ближайшие недели и месяцы».
Политолог Елена Панина отмечает обращает внимание на интересную цепочку: в конце мая — идея, 11 июля — подписание соглашения между ФРГ и Украиной, конец июля — первая готовая продукция.
По ее словам, анализ этого расчета времени требует поверить, что в Киеве сидят гении инноваций и производства. Однако по показателю сложности производство ракет очень сильно отличается от производства кастрюль. И вся это кооперация по производству оружия «Made in Ukraine» за немецкие деньги очень смахивает на камуфлирование поставок немецких дальнобойных систем вооружения.
«В данном случае совсем не исключена и крупноузловая сборка крылатых ракет Taurus на территории Украины под контролем германских специалистов. И опять же, как наводить эти ракеты? Своей спутниковой группировки у Киева нет», задается вопросом эксперт.
Доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло отмечает, что на кадрах интервью видно, что генерал контролирует то, что он говорит, старается не сказать чего-нибудь лишнего. Но при этом, видимо, «делает это санкционированно, потому что выполняет приказ».
«Ему дали соответствующее поручение — создать и запустить интригу, то есть не сказать ничего определенного, в первую очередь, по ракетам Taurus. При этом намекнуть, что какие-то системы подобны этим ракетам, Бундесвер возможно уже поставляет или будет поставлять. Однако системами дальнего действия, о которых он говорил, могут оказаться и беспилотники дальнего действия. А значит, само интервью пустое, оно ровным счетом ничего не значит. И рассчитано оно на типичный информационный вброс, который проводится в рамках операции по дезинформации в информационной войне», заметил Андрей Манойло в комментарии ВФокусе Mail.
Эксперт считает, что задача состояла в том, чтобы запустить интригу. Нужно понимать, что первичное заявление генерала — пустая болтовня, ничего конкретного. Но на его основании начнут строить различные версии и последующие передаточные звенья лишь будут расширять эту информационную воронку.
«То есть с каждым новым человеком, который этот слух будет передавать другому человеку, по задумке информация будет обрастать новыми конкретными деталями. Можно предположить, что таким образом немецкие власти готовят общественное мнение внутри Германии к тому, что будут поставлять через какое-то время именно ракеты Taurus», — сказал Манойло.
Также эксперт считает, что благодаря этому заявлению ФРГ при помощи западных разведок создают типичную провокацию для того, чтобы выманить российскую сторону на радикальные заявления: «Вроде о том, что мы “жахнем в ответ” и так далее. Один из экс-премьеров РФ уже заявил буквально вчера о том, что немецкая сторона должна знать, что мы знаем, где находятся центры производства этого Taurus».
Эксперт добавил, что внешне генерал больше напоминает тылового функционера или человека гражданских ремесленных профессий.