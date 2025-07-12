Эксперты: что означает заявление генерала Бундесвера о поставке в конце июля Украине ракет Taurus

«Ему дали соответствующее поручение — создать и запустить интригу, то есть не сказать ничего определенного, в первую очередь, по ракетам Taurus. При этом намекнуть, что какие-то системы подобны этим ракетам, Бундесвер возможно уже поставляет или будет поставлять. Однако системами дальнего действия, о которых он говорил, могут оказаться и беспилотники дальнего действия. А значит, само интервью пустое, оно ровным счетом ничего не значит. И рассчитано оно на типичный информационный вброс, который проводится в рамках операции по дезинформации в информационной войне», заметил Андрей Манойло в комментарии ВФокусе Mail.