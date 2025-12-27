Эксперты: чем завершится встреча Трампа и Зеленского в Палм-Бич

«Это вполне предсказуемо, но главный вопрос в другом: это будет обычный “зигзаг Трампа”, или понимание, что без решения интересующих нас вопросов по Украине он не получит экономических бонусов, на которые рассчитывал? Вопрос в действительности довольно простой, и ответ получим быстро. Но уже в следующем году. Не сейчас. Потому что сегодня будет обычная феерия Трампа, обостренная нашим утренним ударом по Киеву. И надо быть очень наивным, чтобы не понимать, что это сигнал не Зеленскому, а Трампу. И сигнал правильный. И Трамп его услышит, можно не сомневаться», — написал Евстафьев в своем Telegram-канале.