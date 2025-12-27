Эксперты: чем завершится встреча Трампа и Зеленского в Палм-Бич

Накануне Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине зависит именно от его воли, а не Зеленского.
«У него ничего нет, пока я не одобрю это. Посмотрим, что у него будет», — сказал американский лидер в интервью Politico.
В то же время он рассчитывает на успешный исход переговоров с Путиным.
Зеленский, анонсируя встречу с американским лидером утверждал, что США предложили ему заключить соглашение в рамках урегулирования конфликта сроком на 15 лет с возможностью продления. Он добавил, что рассчитывает на более длительное соглашение и планирует обсудить этот вопрос с Трампом.
«США предложили соглашение на 15 лет, которое может быть продлено», — приводит слова главы киевского режима портал Axios.
В ходе переговоров во Флориде Трамп и Зеленский могут обсудить план из 20 пунктов, распространенный ранее украинскими СМИ. В числе основных его пунктов — отказ вывести войска из Донбасса, при этом Киев ожидает, что это сделает Россия, предоставление гарантий безопасности Украине по аналогии с пятой статьей устава НАТО, совместное управление Запорожской АЭС со стороны США и Украины, а также подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве, но с закреплением в российском.
В российском МИД заявили, что распространенный Киевом документ во многом противоречит тому, что обсуждают на переговорах Москва и Вашингтон.
«Этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали», — сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут».
Он добавил, что РФ придерживается трека переговоров, который наметился во время переговоров на Аляске 15 августа. Без этого, по его словам, никакой договоренности быть не может.
В начале декабря президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась около пяти часов.
Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев считает, что Трамп на данном этапе переговоров «готов подыграть» Зеленскому, причем делает это исходя из внутриполитических соображений.
«Это вполне предсказуемо, но главный вопрос в другом: это будет обычный “зигзаг Трампа”, или понимание, что без решения интересующих нас вопросов по Украине он не получит экономических бонусов, на которые рассчитывал? Вопрос в действительности довольно простой, и ответ получим быстро. Но уже в следующем году. Не сейчас. Потому что сегодня будет обычная феерия Трампа, обостренная нашим утренним ударом по Киеву. И надо быть очень наивным, чтобы не понимать, что это сигнал не Зеленскому, а Трампу. И сигнал правильный. И Трамп его услышит, можно не сомневаться», — написал Евстафьев в своем Telegram-канале.
Политолог-американист Малек Дудаков уверен, что Трамп относится к украинскому документу урегулирования скептически.
«Проблема в том, что отношение к этому плану у Трампа изначально скептическое. Не зря он говорит, что Зеленский ничего своего не имеет, пока не получит отмашки от США. Украинское лобби же надеется показать Трампу, что в каких-то вопросах (вроде выборов) оно готово идти на уступки. И в обмен будет просить не принимать условия России. Впрочем, шансов у них немного», — отмечает Дудаков в своем Telegram-канале.