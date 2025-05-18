Эксперты: чего ждать от телефонного разговора между Путиным и Трампом

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским визави Дональдом Трампом состоится, в настоящее время идет подготовка к нему. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не уточнив дату беседы.
Ранее соответствующий разговор в социальной сети Truth Social анонсировал Трамп, уточнив, что он запланирован на 19 мая. По его словам, центральной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. В прошлый раз лидеры двух стран провели телефонный разговор в марте. Тогда беседа длилась около двух часов.
Директор Института политических исследований Сергей Марков уверен, что Трамп в разговоре с Путиным предложит 30-дневное прекращении огня.
«На этом настаивают высшие руководители США все последнее время. Требуя от России 30-дневного безусловного прекращения огня, лидеры партии войны Европы подталкивают Трампа все последние недели. Этого же ультимативно требует и Зеленский. Вооюще, эта тема стала главной среди западных политиков и СМИ», — отмечает Марков в своем телеграм-канале.
Эксперт добавляет, что России 30-дневное прекращение огня будет крайне невыгодным, поэтому предстоит сложный разговор.
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что самый вероятный результат разговора — договоренность о личной встрече между двумя лидерами.
«Условия и дополнительные детали станут понятны лишь вечером в понедельник. Тумана и неожиданных версий сейчас будет много. Таковы правила больших информационных игр. Переговоры по содержанию все еще продолжаются», — написал он в своем телеграм-канале.