Эксперты: чего ждать от телефонного разговора между Путиным и Трампом

Ранее соответствующий разговор в социальной сети Truth Social анонсировал Трамп, уточнив, что он запланирован на 19 мая. По его словам, центральной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. В прошлый раз лидеры двух стран провели телефонный разговор в марте. Тогда беседа длилась около двух часов.