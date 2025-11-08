Эксперты: чего боится Румыния из-за вывода войск США

Заместитель главы Министерства обороны Румынии Сорин Молдован заявил, что США стоит отменить свое решение о выводе значительной части войск из республики. Об этом он сообщил в беседе с Politico.
«Я считаю, что это решение может быть отменено и оно должно быть отменено», — сказал он.
По словам Молдована, Соединенным Штатам необходимо отказаться от сокращения военного присутствия в Румынии, поскольку соответствующие действия могли бы «подлить масла в огонь» на фоне сообщений о расколе в НАТО.
Выгода для Европы
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян специально для ВФокусе Mail отметил, что всем странам Европы выгодно нахождение на их территории американских войск.
«Во-первых, это гарантия защиты. То есть если на них нападут, то американцы не бросят их на произвол судьбы, потому что они будут защищать свои войска. Во-вторых, это экономика. Американские войска — это люди, которые покупают еду, дома, тратят внутри страны какие-то деньги и тому подобное. Поэтому это актив, который полезен и выгоден тем странам, которые не ставят свой суверенитет превыше всего», — сообщил политолог.
Чего боится Румыния
По словам Мирзаяна, Бухаресту никто не угрожает, если только он не ввяжется в войну в Приднестровье. При этом он добавил, что и другим странам ничего не грозит.
«Вывод американских войск из региона ничего не изменит до тех пор, пока Европейский союз не развалится и Венгрия с Румынией снова не начнут войну за Трансильванию. Но еще раз: это вопрос политический. Восточноевропейским странам нужно американское присутствие на своей территории, они хотели бы его сохранить», — добавил политолог.
При этом бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с ВФокусе Mail предположил, что Румыния может опасаться удара России в будущем.
«Румыния занимается поставками оружия, боеприпасов, боевой техники на Украину. Поэтому она опасается, что рано или поздно Россия по ним нанесет удар, для того чтобы пресечь всю эту деятельность. Они думали, что здесь у них американцы, поэтому им за это ничего не будет, а может сложиться такая ситуация, что будет», — заявил военный эксперт.
Ранее Пентагон объявил о планах передислокации пехотной бригады численностью порядка 800 военнослужащих из Румынии в американский штат Кентукки, так как военные Соединенных Штатов «переориентируют свое внимание на внутренние приоритеты».