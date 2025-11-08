Эксперты: чего боится Румыния из-за вывода войск США

«Во-первых, это гарантия защиты. То есть если на них нападут, то американцы не бросят их на произвол судьбы, потому что они будут защищать свои войска. Во-вторых, это экономика. Американские войска — это люди, которые покупают еду, дома, тратят внутри страны какие-то деньги и тому подобное. Поэтому это актив, который полезен и выгоден тем странам, которые не ставят свой суверенитет превыше всего», — сообщил политолог.