Эксперты оценили инициативу чиновников отнимать детей за поджог травы

Лишение родительских прав за поджоги травы детьми
Власти Забайкальского края обсуждают вопрос об ужесточении наказания родителей несовершеннолетних, которые поджигают траву. С такой инициативой выступила вице-премьер регионального правительства Виктория Бессонова.
«На сегодня 23 несовершеннолетних ребенка участвовали в поджогах, это более 40% от общего количества поджигателей, по их вине произошло 11 пожаров в 8 районах края. Существующие меры по предупреждению родителей не действенны. Нам необходимо обратить особое внимание на воспитание родителями тех детей, которые стали нарушителями противопожарного режима, вплоть до лишения их родительских прав», — приводит слова Бессоновой пресс-служба краевого правительства.
Она призвала рассматривать такие дела незамедлительно и передавать информацию о нарушителях в комиссию по делам несовершеннолетних.
О том, насколько оправданна инициатива лишать родительских прав за поджог травы детьми, а также к каким последствиям это может привести, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
Привлекать детей к работам
Заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что подростки должны нести ответственность за свои поступки, но отнимать у них родителей — это несоразмерное наказание.
«Я за то, чтобы подростки отвечали за свои необдуманные поступки. Возможно, следует найти более педагогичные меры воспитания подростков, которые виноваты в подобного рода вещах. Возможно, привлекать их к специальным работам, показать им убитых животных, пусть они трудом своим почувствуют, как ликвидируются пожары. Но я бы все-таки не хотел, чтобы у детей отнимали родителей», — сказал Милонов.
Парламентарий напомнил, что родители далеко не всегда виноваты в том, что их ребенок ведет себя неподобающе:
Дети нередко попадают под влияние сверстников, видеочелленджей и прочее, — заключил депутат.
Пострадает психика ребенка
Детский психолог Дарья Дугенцова назвала предложение Бессоновой «странной мерой».
«Я к этой идее отношусь с большим недоумением, потому что мы не являемся продолжением наших детей и не можем их контролировать 24/7, особенно подростков. Поэтому лишать родительских прав за бунтующего подростка, которому 10 раз сказали, что нельзя баловаться с огнем, а он пошел и что-то сделал, — это достаточно жестоко по отношению в первую очередь к самому ребенку», — считает эксперт.
Она признает, что меры принимать нужно, но они должны быть более мягкими.
«Например, подобрать соответствующую литературу для родителей о том, как объяснять детям разных возрастов, поскольку преподносить информацию для детей разных возрастов нужно по-разному. Если мы говорим про дошколят, которые тоже балуются с огнем, то им нужно объяснять через игровую деятельность, младшим школьникам — через объяснения, фильмы и книги, а подросткам — через диалоги», — добавила психолог.
Она считает, что такая мера разрушит отношения между родителями и детьми, а также негативно скажется на психике ребенка.
«Человек станет обозленным на всех вокруг, это будущий гражданин, который потом будет поступать не очень хорошо», — заключила Дугенцова.