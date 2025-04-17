Эксперты оценили инициативу чиновников отнимать детей за поджог травы

«Я к этой идее отношусь с большим недоумением, потому что мы не являемся продолжением наших детей и не можем их контролировать 24/7, особенно подростков. Поэтому лишать родительских прав за бунтующего подростка, которому 10 раз сказали, что нельзя баловаться с огнем, а он пошел и что-то сделал, — это достаточно жестоко по отношению в первую очередь к самому ребенку», — считает эксперт.