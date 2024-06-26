Экспертам перестали поступать данные о солнечных вспышках

В Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ не поступают данные о солнечных вспышках с космических аппаратов GOES. Это началось с 0:25 по московскому времени 25 июня, сообщается на сайте организации.
Аппараты GOES — основной источник данных о рентгеновском излучении Солнца. По их измерениям, в частности, ведут известную всему миру классификацию солнечных вспышек — по буквам A, B, C, M и X. Таким образом, каталоги геомагнитной активности звезды также не обновляются.
По косвенным данным, за первую половину дня 25 июня вспышек на Солнце не было.
Кстати, недавно эксперты заявили, что магнитное поле звезды в скором времени изменится.
Айгуль Сабитова