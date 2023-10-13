Эксперта по климату уволили из-за его отношения к самолетам. Подробности

Эксперт по климату и мировой экономике Джанлука Гримальда заявил в своем аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter) бизнесмена Илона Маска о том, что его уволили из Университета Киля. Вчера в The Guardian вышла колонка ученого. Исследователь подробно рассказал о том, что от него потребовал работодатель, и о своих принципах.

С марта 2023 года Джанлука Гримальда проводит полевое исследование на острове Бугенвиль (Папуа — Новая Гвинея). Две недели назад работодатель поставил перед ним ультиматум. Ученый должен был вернуться в офис в течение пяти дней, в противном случае он потеряет работу.

Но выполнить требование начальства эксперт отказался. Уже десять лет он не использует самолеты в качестве средства передвижения из-за углеродных выбросов и путешествует только по земле или по воде.

«Раньше работодатель поддерживал мои “медленные поездки”. Я не призываю к бойкоту самолетов, но сам полечу, только если нет никакой альтернативы», — говорит климатолог.

На выходных Гримальда планировал прибыть на грузовом корабле до Восточной Новой Британии (Папуа — Новая Гвинея). А оттуда добираться до Европы на грузовом судне, пароме, поезде и автобусе. Путешествие займет у него около 45 дней.

Во время перелета из Папуа — Новой Гвинеи, утверждает Гримальда, за 32 часа в расчете на одного пассажира производится 5,3 т CO2. При медленном перемещении, пишет климатолог, показатели в 12 раз меньше — 420 кг. По его словам, 4,9 т CO2 среднестатистический человек вырабатывает за год. И поэтому для себя он считает морально неприемлемым путешествие на самолете из Папуа — Новой Гвинеи в Германию.

Ученый также пообещал 1800 участникам своего исследования в Бугенвиле, что выберет низкоуглеродный способ возвращения. Гримальда рассказал, что белых мужчин там называют giaman (лжецами и мошенниками) из-за колониального прошлого страны. И он не хочет, чтобы его считали giaman.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1617911315321008/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Климатолог также надеется, что его случай может послужить примером для других.

«Многие сочтут, что это безумие — отказаться от работы мечты из-за одного рейса. Но в эпоху климатического кризиса, мне кажется, безумно продолжать вести “бизнес как раньше”, в то время как наука твердит, что мы либо на опасно близкой границе к коллапсу крупных экосистем, либо уже перешагнули ее», — пишет Гримальда.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РБК Life о том, как за последние 45 лет повысилась средняя глобальная температура. По словам ученого, каждые десять лет она возрастает на 0,17−0,18℃. При этом в умеренных широтах Евразии наблюдается более быстрый рост значений. Здесь температура поднимается на 0,45℃ за десять лет. В полярных широтах показатели еще выше — на 0,6℃.