Эксперта по климату уволили из-за его отношения к самолетам. Подробности
Джанлука Гримальда работал в Университете Киля в Германии.
Джанлука Гримальда работал в Университете Киля в Германии.
Эксперт по климату и мировой экономике Джанлука Гримальда заявил в своем аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter) бизнесмена Илона Маска о том, что его уволили из Университета Киля. Вчера в The Guardian вышла колонка ученого. Исследователь подробно рассказал о том, что от него потребовал работодатель, и о своих принципах.
С марта 2023 года Джанлука Гримальда проводит полевое исследование на острове Бугенвиль (Папуа — Новая Гвинея). Две недели назад работодатель поставил перед ним ультиматум. Ученый должен был вернуться в офис в течение пяти дней, в противном случае он потеряет работу.
Но выполнить требование начальства эксперт отказался. Уже десять лет он не использует самолеты в качестве средства передвижения из-за углеродных выбросов и путешествует только по земле или по воде.
«Раньше работодатель поддерживал мои “медленные поездки”. Я не призываю к бойкоту самолетов, но сам полечу, только если нет никакой альтернативы», — говорит климатолог.
На выходных Гримальда планировал прибыть на грузовом корабле до Восточной Новой Британии (Папуа — Новая Гвинея). А оттуда добираться до Европы на грузовом судне, пароме, поезде и автобусе. Путешествие займет у него около 45 дней.
Во время перелета из Папуа — Новой Гвинеи, утверждает Гримальда, за 32 часа в расчете на одного пассажира производится 5,3 т CO2. При медленном перемещении, пишет климатолог, показатели в 12 раз меньше — 420 кг. По его словам, 4,9 т CO2 среднестатистический человек вырабатывает за год. И поэтому для себя он считает морально неприемлемым путешествие на самолете из Папуа — Новой Гвинеи в Германию.
Ученый также пообещал 1800 участникам своего исследования в Бугенвиле, что выберет низкоуглеродный способ возвращения. Гримальда рассказал, что белых мужчин там называют giaman (лжецами и мошенниками) из-за колониального прошлого страны. И он не хочет, чтобы его считали giaman.
Климатолог также надеется, что его случай может послужить примером для других.
«Многие сочтут, что это безумие — отказаться от работы мечты из-за одного рейса. Но в эпоху климатического кризиса, мне кажется, безумно продолжать вести “бизнес как раньше”, в то время как наука твердит, что мы либо на опасно близкой границе к коллапсу крупных экосистем, либо уже перешагнули ее», — пишет Гримальда.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РБК Life о том, как за последние 45 лет повысилась средняя глобальная температура. По словам ученого, каждые десять лет она возрастает на 0,17−0,18℃. При этом в умеренных широтах Евразии наблюдается более быстрый рост значений. Здесь температура поднимается на 0,45℃ за десять лет. В полярных широтах показатели еще выше — на 0,6℃.