13:59 (мск), источник: РБК Life

Эксперта по климату уволили из-за его отношения к самолетам. Подробности

Джанлука Гримальда работал в Университете Киля в Германии.

Наверх
Источник: Известия

Эксперт по климату и мировой экономике Джанлука Гримальда заявил в своем аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter) бизнесмена Илона Маска о том, что его уволили из Университета Киля. Вчера в The Guardian вышла колонка ученого. Исследователь подробно рассказал о том, что от него потребовал работодатель, и о своих принципах.

С марта 2023 года Джанлука Гримальда проводит полевое исследование на острове Бугенвиль (Папуа — Новая Гвинея). Две недели назад работодатель поставил перед ним ультиматум. Ученый должен был вернуться в офис в течение пяти дней, в противном случае он потеряет работу.

Но выполнить требование начальства эксперт отказался. Уже десять лет он не использует самолеты в качестве средства передвижения из-за углеродных выбросов и путешествует только по земле или по воде.

«Раньше работодатель поддерживал мои “медленные поездки”. Я не призываю к бойкоту самолетов, но сам полечу, только если нет никакой альтернативы», — говорит климатолог.

На выходных Гримальда планировал прибыть на грузовом корабле до Восточной Новой Британии (Папуа — Новая Гвинея). А оттуда добираться до Европы на грузовом судне, пароме, поезде и автобусе. Путешествие займет у него около 45 дней.

Во время перелета из Папуа — Новой Гвинеи, утверждает Гримальда, за 32 часа в расчете на одного пассажира производится 5,3 т CO2. При медленном перемещении, пишет климатолог, показатели в 12 раз меньше — 420 кг. По его словам, 4,9 т CO2 среднестатистический человек вырабатывает за год. И поэтому для себя он считает морально неприемлемым путешествие на самолете из Папуа — Новой Гвинеи в Германию.

Ученый также пообещал 1800 участникам своего исследования в Бугенвиле, что выберет низкоуглеродный способ возвращения. Гримальда рассказал, что белых мужчин там называют giaman (лжецами и мошенниками) из-за колониального прошлого страны. И он не хочет, чтобы его считали giaman.

Во время загрузки произошла ошибка.

Климатолог также надеется, что его случай может послужить примером для других.

«Многие сочтут, что это безумие — отказаться от работы мечты из-за одного рейса. Но в эпоху климатического кризиса, мне кажется, безумно продолжать вести “бизнес как раньше”, в то время как наука твердит, что мы либо на опасно близкой границе к коллапсу крупных экосистем, либо уже перешагнули ее», — пишет Гримальда.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РБК Life о том, как за последние 45 лет повысилась средняя глобальная температура. По словам ученого, каждые десять лет она возрастает на 0,17−0,18℃. При этом в умеренных широтах Евразии наблюдается более быстрый рост значений. Здесь температура поднимается на 0,45℃ за десять лет. В полярных широтах показатели еще выше — на 0,6℃.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 7 фраз начальника, после которых вам стоит подумать об увольнении
Диетологи не запрещают картофель и вот почему
Популярные темы
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь